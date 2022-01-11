落地採檢首日「5航班抓出17確診」　陳時中：陽性率7.8%

記者嚴云岑／台北報導

國際Omicron事件延燒，指揮中心今（11）起執行長程航班落地採檢，指揮中心指出，自凌晨起共有5航班、219人入境，除了2人有其他疾病直接送醫採檢外，其餘217人都在機場採檢，驗出17名陽性，陽性率7.8％。

桃機相關染疫事件累積43人確診，醫福會王必勝11日凌晨在臉書發文表示，長程航班「落地即刻檢驗，確診空側後送」的規劃，將於11日凌晨的第一班入境飛機開始實施。

王必勝解釋，旅客下機到檢疫區（原候機室）採檢，檢體會送到一旁的「前進實驗所」立刻檢驗標準PCR；若陰性就放行並依原檢疫程序入關，陽性確診則立刻由空橋下地面層搭救護車送醫治療，整個流程規劃在1小時內完成，不同班機都會分開處理。

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王必勝說，這種作法可提前發現已發病的確診者，從機坪直接送醫，就可以大幅降低通關人員、檢疫人員、機場工作人員、防疫車隊及防疫旅館等單位及人員所面臨的風險。

陳時中在記者會中解釋，依據以往慣例，境外移入都會結算到前一天半夜，但現在多了落地採檢政策，為了避免數據紊亂，會將記者會後入境的航班確診數也算在同日個案，今日上午航班驗出17人確診，下午還有3航班入境，明日中午會一併報告落地採檢總確診數。

▲1/11上午落地檢驗資料。（圖／指揮中心提供）