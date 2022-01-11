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中興確診護理師「有照顧Omicorn患者」　張上淳：考慮大幅匡列隔離

▲▼中央流行疫情指揮中心記者會周志浩、陳時中、羅一鈞、張上淳。（圖／指揮中心提供）

▲中央流行疫情指揮中心專家小組召集人張上淳。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

台北市聯合醫院中興院區11日傳出有醫護確診，中央流行疫情指揮中心今也證實，中興醫院有3例本土確診，分別為2名中興醫院護理師，以及一名護理師的男友，列案17570~案17572。

指揮中心專家小組召集人張上淳表示，案17570是上大夜班的專責病房護理師，沒有太多院內足跡，是住在院內宿舍，案17570確診後，另外針對全病房同仁採檢，再檢出一位案17571護理師，而第三名確診者是案17570護理師男友。

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▲▼案17570相關匡列及採檢情形。（圖／指揮中心提供）

▲案17570相關匡列及採檢情形。（圖／指揮中心提供）

中興3例本土確診，分別為案17570護理師，1月7日定期篩檢陰性，1月9日喉嚨痛，1月10日採檢陽性，Ct值13；另一位是案17571，照顧同樣病房但不同病人，Ct值15；另還有一位密切接觸者為案17570護理師男友，1月10日被匡列，Ct值為29。

張上淳表示，目前同病房工作同仁都列密切接觸者，暫時隔離在醫院空房，比較令人擔心的是，個案是專責病房護理師，有照顧5位確診病人，其中有3人定序Omicron，所以會擔心傳播力會不會比較強，會跟醫院討論是不是要做大幅度匡列隔離。

▲▼案17570醫院調查及防治作為。（圖／指揮中心提供）

▲案17570醫院調查及防治作為。（圖／指揮中心提供）

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