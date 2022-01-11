金正恩新年第2砲！北韓疑追加試射彈道飛彈　日相岸田下令3點應對

▲北韓於2022年1月5日試射一枚極音速導彈，僅隔6天再次傳出發射消息。 (圖／路透）

記者張寧倢／綜合外電報導

南韓《韓聯社》報導，北韓（朝鮮）僅隔6天再次發射彈道飛彈，也是新年以來第2次武力展示，南韓聯合參謀本部11日上午7時27分左右偵測到北韓內陸向東海（日本海）發射疑似彈道飛彈飛行物體。日本首相岸田文雄在消息傳出1個多小時後公開表達遺憾，並對政府相關單位做出3點指示。

據《韓聯社》報導，日本海上保安廳11日上午宣布「北韓疑似發射了彈道飛彈」，7時45分追加公布該飛行物體可能已經墜海。日媒共同社則以官方消息人士報導，發射體可能墜落於日本經濟海域（EEZ）之外。日相岸田文雄當天隨即召開記者說明會，針對北韓一再發射導彈表達極其遺憾，而本月5日發射飛彈（北韓稱極超音速導彈）一事，聯合國安理會已對此進行應對協商。

▲日本首相岸田文雄（右）針對北韓11日疑似發射飛彈表達遺憾。（組圖／路透）

岸田文雄已（向相關單位）做出以下3點指示，竭盡全力收集與分析情報向國民提供迅速、準確的訊息，徹底確認往來飛機與船舶的安全，並為應對意外情況做好萬全的準備。日本常駐聯合國代表石兼公博也向記者表示，儘管目前仍需確認事實，但若消息為真，就不能允許北韓無視國際社會呼籲的挑釁行為，「我們將團結一致，敦促安理會實施決議。」

南韓聯合參謀本部表示，在韓美密切合作之下，將密切監視相關動向，維持應對狀態。據信，南韓軍方正在分析這顆疑似彈道飛彈的發射體的射程與高度等各項資訊，北韓新年以來第2次武力展示，這次也與5日一樣是在慈江道一帶進行發射，因此有人提出，北韓可能是為了試驗其所謂「極超音速導彈」的性能而追加發射的，另外，慈江道也是去年9月北韓首次試射極超音速「火星-8型」飛彈的地點。

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