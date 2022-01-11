國民黨團屢砲打謝長廷　邱義仁抱不平：他工作非常辛苦

▲台日關係協會理事長邱義仁出席台日經濟貿易會議開幕式。（圖／記者林敬旻攝）

記者呂晏慈／台北報導

日本福島5縣市食品進口議題引發關注，駐日代表謝長廷去年底返台期間，兩度獲邀至立法院外交及國防委員會備詢，但謝兩次都以邀約太臨時另有要務為由請假，引發國民黨立院黨團強烈抨擊。對此，台灣日本關係協會會長邱義仁11日上午受訪時為謝抱不平說，在野黨對謝很不諒解，不過應該看他的工作表現結果，不管是日本援贈疫苗、促成「台日交流峰會」，都是事實。

國民黨團去年底發表聲明，抨擊謝長廷屢屢缺席，並指台北地院依侮辱公署罪判楊蕙如6個月徒刑在案，誰是楊蕙如的幕後老板？謝長廷還蘇啟誠前處長一個公道了嗎？謝長廷4月初在臉書不斷幫福島核電廠排廢水說好話，當時還以疫情不便回台，抵抗國會監督，現在人在國內，不應該向國人好好交代嗎？

對此，邱義仁今天上午出席第45屆台日經濟貿易會議開幕式會後，被媒體問及，對於謝長廷在駐日工作上有什麼樣的期許，邱義仁立即為謝長廷大抱不平說，「謝大使他的工作非常辛苦，我當然知道，國內的在野黨對他很不諒解，不過諒不諒解是一回事，要看的是實際事情經過，疫苗當然不用講，台灣對日本關係增進也都是事實。」

邱義仁說，有一點可能大家沒注意到，謝長廷在任內已經把日本所有都道府縣全部都跑完，而且有些是已經跑過兩次了，且「台日交流峰會」也是由謝努力促成，每次都有幾百個地方議會議員來參加，這也推動好幾年了，有一年還到高雄。他直言，「你喜不喜歡他（謝長廷）是一回事，他的工作表現就結果來看，我想這才是比較重要的。」