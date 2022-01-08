金正恩悄過38歲生日　後腦杓「奇怪印記」疑剛摘完腫塊





▲金正恩暴瘦加上後腦杓貼布印記，引起外界對於健康狀況的聯想。（左圖／達志影像／右圖／朝鮮中央電台）

記者張靖榕／綜合外電報導

北韓領導人金正恩今（8日）度過38歲生日，與先前生日一樣當天低調未出現大肆慶祝活動，官媒也未發表任何相關祝賀文章，甚至沒有標註為國定假日。不過年紀尚輕的金正恩，在先前的黨全體會議上除了身形明顯消瘦外，後腦杓又被拍到貼布的痕跡，引起外叫關注是否是健康出問題。

《朝鮮中央電視台》5日播出的影片畫面，是上月27日到31日間召開的勞動黨中央委員會第8期第4次大會，可以清楚看見金正恩坐下轉頭時，後腦杓留有長時間貼過貼布後私下的白色痕跡，和去年7月被拍到後腦勺有大片貼布的情況相符。

▲金正恩去年被拍到後腦勺貼有大片貼布。（圖／翻攝朝鮮中央電視台）

一名醫學專家指出，有可能是在摘除腫塊或脂肪瘤後，貼過的貼布導致。也有人認為金正恩貼的是用於緩解頭痛的貼片，一名中醫師指出金正恩這種高度肥胖的情況，很可能需要服用安眠藥緩解失眠和精神壓力，而長期服用可能會出現頭痛或幻覺等症狀，因此貼的可能是用於緩解頭痛的貼片。

金正恩明顯消瘦的身形也成為另一個被認為是健康狀況出問題的警訊，他在上月中出席追悼父親忌日的儀式上，也被人發現臉色蠟黃顯老態，可能反映身體情況。