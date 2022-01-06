北韓成功試射極音速飛彈！性能改良讓金正恩超滿意　南韓恐攔截失敗

▲北韓5日從慈江道一帶試射極超音速飛彈，在各種表現上更勝於去年公開試射的火星-8型。（圖／路透社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

北韓（朝鮮）在國防科學院的主導下，昨（5）日上午8時10分從慈江道一帶向東海（日本海）試射疑似新研發的「極超音速飛彈」，成功擊中700公里外的目標，雖然最高領導人金正恩、軍需擔當黨書記朴正天並未直接參觀試射，不過試射結果讓黨中央感到滿意，此次試射很有可能是做為北韓冬季軍事訓練的一環。

韓國國防安保論壇（KODEF）專門研究委員申宗佑（신종우，音譯）分析，此次北韓試射的飛彈與去年9月28日試射的極超音速飛彈「火星-8型」在射程、飛行速度、高度上皆有不同，彈頭改採圓錐形，很有可能是另一款新型的極超音速飛彈，且可在目標高度上維持水平狀態時隨時左右變換方向，巧妙迴避敵方的飛彈攔截系統。

北韓官媒《朝中社》今（6）日在報導指出，在國防科學院主導的試射下，極超音速飛彈在發射之後開始分離，極超音速滑翔載具（hypersonic glide vehicle, HGV）在飛行區間從初期發射方位角到目標方位角迂迴飛行（Flanking Maneuver，측면기동）120公里，毫無誤差地成功擊中700公里遠的目標物，黨中央對此表示非常滿意試射成果。

報導提到，此次試射符合勞動黨第8次全代會所提出的強化國防武力之方針，極超音速飛彈連續試射成功，反映出5年計劃中戰略武器部門最優先的5項事業之重要核心階段已宣告完成。

▲「黨中央」金正恩非常滿意試射結果。（圖／達志影像）

南韓《韓聯社》分析，北韓官媒在報導中所提到的「黨中央」，其實就是指稱國務委員長金正恩，由金正恩直接在首都平壤接獲試射報告結果，並直接公開表揚。

雖然北韓官媒宣稱9月28日試射的火星-8型，是北韓首度試射的極超音速飛彈，然而從北韓官媒此次所公開的試射相片來看，昨（5）日試射的飛彈與先前北韓在去年10月國防發展展覽會上公開的新型機動再入飛行器（MARV）擁有相同形貌，MARV在上下左右皆設有機翼，可在飛行最後階段改變飛行方向，擾亂敵方的飛彈防禦體系。

去年9月28日試射的極超音速飛彈推估射程僅200公里、飛行高度30公里，然而此次試射卻飛行700公里，足足多出3倍，火星-8型的飛行速度僅為3馬赫，而南韓軍方預估此次試射的極超音速飛彈至少有5馬赫以上的飛行速度，維持的飛行高度恐怕也有所提高，因此研判該款非但很有可能是火星-8型的改良款，甚至是新研發出的另款飛彈。

北韓去年（2021）飛彈試射一覽：

1月22日：在平安北道龜城市朝西海（黃海）試射2枚巡弋飛彈

3月21日：在平安北道溫泉郡朝西海（黃海）試射2枚巡弋飛彈

3月25日：在咸鏡南道咸州一帶朝東海（日本海）試射2枚彈道飛彈

9月11至12日：試射新型遠程巡弋飛彈，據稱飛行1500公里後成功擊中目標，位置不詳

9月15日：在平安南道陽德郡的鐵路列車朝東海（日本海）試射2枚短程彈道飛彈

9月28日：在慈江道龍林郡都陽里朝東海（日本海）試射極超音速飛彈「火星-8型」

9月30日：試射「反航空」地對空飛彈

10月19日：在咸鏡南道新浦市朝東海（日本海）試射1枚新款「迷你潛射彈道飛彈」