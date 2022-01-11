　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

吳宗憲女SANDY接死亡恐嚇　涉案保全堅稱「她忘恩負義」

記者張君豪／台北報導

去年4月中旬，吳宗憲女兒、吳珊儒在經紀人陪同下到刑事局電偵大隊報案請求協助，指稱一名不認識的林姓臉書網友多次在她臉書粉專留言，散播不實言論指「吳姍儒Sandy吸K菸毒犯」「欠錢不還」，Sandy本來冷處理不理會，後來林男竟揚言對她不利「我要殺了妳」吳宗憲女兒無奈出面向警方求助。

▲▼Sandy。（圖／翻攝自Facebook／吳姍儒 Sandy Wu）

▲Sandy吳姍儒去年臉書粉專遭到不明人士恐嚇辱罵，甚至揚言要殺了她。（圖／翻攝自Facebook／吳姍儒 Sandy Wu）

刑事局電偵大隊則證實，吳姍儒在去年4月間親赴隊部對林男提出加重誹謗和恐嚇告訴，吳姍儒在經紀人陪同下到電偵大隊製作筆錄，吳姍儒將林男在自己臉書粉專的不雅留言截圖，並交給警方當成證據。

▲電偵大隊副大隊長游文勝說明吳姍儒遭恐嚇案件。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局電偵大隊副大隊長游文勝說明吳姍儒遭恐嚇案件。（圖／記者張君豪翻攝）

隨後因台灣疫情爆發，導致約談林男進度有受阻，電偵大隊調查後鎖定曾任職保全的林姓男子（40歲）涉案，並於9月1日約談林男到案說明，林男到案後、堅稱自己在國外留學期間與吳姍儒認識，認為自己在國外有幫助過吳女，認為吳女「忘恩負義」

▲電偵大隊副大隊長游文勝說明吳姍儒遭恐嚇案件。（圖／記者張君豪翻攝）

▲電偵大隊副大隊長游文勝說明吳姍儒遭恐嚇案件，涉案林男用此臉書帳號留言遭警方鎖定。（圖／記者張君豪翻攝）

但電偵大隊調查，發現林男聲稱的國外留學認識橋段，吳姍儒全盤否認，加上林男也提不出任何兩人曾結識、或者提供幫助的實質證據，甚至連兩人合照、私下通話紀錄都沒有，警方認為這是林男的狡辯卸責之詞，或是吳女粉絲對偶像的造謠，訊後依上述罪名將他函送台北地檢署偵辦。

【其他新聞】

快訊／台大又傳墜樓意外！1學生墜活動中心3樓平台搶救中

快訊／台大法律系男學生驚傳宿舍墜樓亡

快訊／台大女學生今墜樓身亡　疑為網紅木子小姐

 

►三峽大板根這樣玩最划算

ET快訊
快訊／又爆3歲童確診！桃市某國小即起停課14天
快訊／疫情燒進北市！　知名薑母鴨店急公告停業
快訊／北市聯醫中興院區爆醫護確診　柯文哲13:50親上火線回
北市聯醫中興院區爆護理師確診！　院方回應了
龐建國墜樓亡！她曝群組對話　有人勸：老師別想太多
快訊／連千毅GG了！　恐嚇網友再遭起訴
今天6個1　「111份衛生棉組合＋1年份」加碼送
快訊／又是美國航班！　長榮航空再傳空服員染疫
快訊／龐建國墜樓身亡！　臉書「最後貼文」曝光　
龐建國驚傳已罹癌　凌晨傳「12字訊息」學生嚇傻

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

辣妹藏套房「壞壞一次2500元」！老司機喜上門　看到「他」秒軟

屏東崁頂南二高平面道路2車相撞　白車側翻滑行再撞機車

國道「殺人飛輪」奪命！接小孩團聚遇劫　妻死夫重傷天倫夢碎

年輕人穿單薄衣物元旦衝武嶺　母急求救！警找到發抖失溫的他

現主時！罪加一等　才因組織犯罪判刑連千毅恐嚇網友再遭起訴

吳宗憲女SANDY接死亡恐嚇　涉案保全堅稱「她忘恩負義」

凌晨4點3度傳「不公不義台灣，我生不如死」！前立委龐建國墜樓亡

男大生信義區撿屍醉女帶進草叢性侵　還誣賴3友人把風！

國民黨前立委龐建國墜樓亡！「妻在家」接警通知才知死訊

批翁重鈞家族特權賣軍糧　立委蔡易餘兩度挨告「第二次免賠」

隨機街訪北京民眾對台灣印象　大陸人誇是寶島：趕緊回來吧

楊奇煜揭曉二寶性別！大失望「不錄了」　棒棒堂笑瘋..王子虧「是我去紅隊的表情」XD

男大生騎車自摔遭拖板車輾斃　5人出遊友遇死劫呆坐路邊自責

鈔能力！妻怒叫醒老公做家事　見整疊現金秒變臉：幫你關燈

《單身即地獄》最勵志！「我只會往前衝」　文世勳「遭打槍N次」不放棄..依然選她♥

警抓毒蟲主人喊「全部趴下」　呆萌博美犬四肢趴地不敢動

周興哲驚喜站台周予天..秒轉身：先走了　狠吐槽他露肌寫真「看了不舒服」XD

看好淡水發展！香蕉購入第2間房　留在家鄉繼續打拚：為未來增值

只用單手！日本爸連續舉兒3年 13KG超穩舉起：想記錄孩子成長

男大生忘我聊天突被「老鼠襲擊」　嚇得狂飆髒話、直奔對面躲避XD

辣妹藏套房「壞壞一次2500元」！老司機喜上門　看到「他」秒軟

屏東崁頂南二高平面道路2車相撞　白車側翻滑行再撞機車

國道「殺人飛輪」奪命！接小孩團聚遇劫　妻死夫重傷天倫夢碎

年輕人穿單薄衣物元旦衝武嶺　母急求救！警找到發抖失溫的他

現主時！罪加一等　才因組織犯罪判刑連千毅恐嚇網友再遭起訴

吳宗憲女SANDY接死亡恐嚇　涉案保全堅稱「她忘恩負義」

凌晨4點3度傳「不公不義台灣，我生不如死」！前立委龐建國墜樓亡

男大生信義區撿屍醉女帶進草叢性侵　還誣賴3友人把風！

國民黨前立委龐建國墜樓亡！「妻在家」接警通知才知死訊

批翁重鈞家族特權賣軍糧　立委蔡易餘兩度挨告「第二次免賠」

球弟15.4秒神奇拋投準絕殺　黃蜂3天內2度擊退衛冕軍

張耿豪曾向味全探詢　重返悍將「放手一博」感謝球團

《單身地獄》選角秘辛曝光　PD保證沒劇本：出演者都諮詢過精神科

辣妹藏套房「壞壞一次2500元」！老司機喜上門　看到「他」秒軟

遠航為復照復航備妥新資金與召回員工　合庫抵押品拍賣四倍價賣出

歐洲理工名校將台灣劃入中國　外交部轟陸「別有居心」表達抗議

快訊／桃園3歲童確診　某國小和附屬幼兒園即起停課14天

64.8萬！HONDA「運動跑旅紅牌重機」上市　NT1100第2季到港交車

金正恩新年第2砲！北韓疑追加試射彈道飛彈　日相岸田下令3點應對

疫情燒進台北市！薑母鴨店「有確診者足跡」急公告停業

輾爆60kg巨蟒斷三截！ 台鐵司機傻住雙人崩潰抬屍下山

社會熱門新聞

即／國民黨前立委龐建國墜樓身亡

龐建國凌晨4點3度傳「不公不義台灣，我生不如死」

大學生出遊返家遭輾爆頭　同學嚇傻

不是你啦！員警喊「全部趴下」寵物萌狗跟毒蟲主人一起趴地

國民黨前立委墜樓亡！「妻在家」警通知才知死訊

驚悚畫面曝！高雄男高速轉彎自撞路樹　撞破車窗彈飛慘死

3女裸屍遭丟包北市鬧區　侯友宜直指凶手職業

獨／孕妻下身赤裸陳屍摩鐵　相驗結果出爐

現主時！連千毅恐嚇網友遭起訴

吳姍儒婚前驚爆收死亡威脅　男留言「我要殺了妳」

砂石車超載37.1噸拒檢　下場曝光

酒駕毀一家！阿嬤收「上千筆暖心捐款」又哭了

快訊／國一南下新竹出口火燒車！車流回堵12km

恐嚇吳姍儒「40歲男」臉書曝光　驚見2大天后在名單中

更多熱門

相關新聞

Sandy吳姍儒婚前收「死亡威脅」　老爸吳宗憲回應了

Sandy吳姍儒婚前收「死亡威脅」　老爸吳宗憲回應了

Sandy吳姍儒近日遭一位自稱寄宿家庭認識的男子，死亡威脅，在她的臉書留言：：「我要殺了妳！」讓Sandy趕緊報警，對此Sandy的經紀人向《ETtoday》表示：「Sandy在美國從未住在任何寄宿家庭，百分之百不認識這位林姓男子，對於網路上不當人身攻擊、恐嚇以及不實指控，公司絕對會保護藝人，蒐集證據給警方，保護藝人名譽及人身安全。」爸爸吳宗憲（憲哥）也回應了。

現主時！連千毅恐嚇網友遭起訴

現主時！連千毅恐嚇網友遭起訴

2騎士擦撞瓦斯桶被撞開　白色氣體瞬間噴發

2騎士擦撞瓦斯桶被撞開　白色氣體瞬間噴發

快訊／5航班253人揪出17確診　王必勝：比想像多

快訊／5航班253人揪出17確診　王必勝：比想像多

快訊／9:33分從洛杉磯返台！3救護車急開往醫院

快訊／9:33分從洛杉磯返台！3救護車急開往醫院

關鍵字：

吳宗憲吳姍儒死亡恐嚇刑事局電偵大隊影音

讀者迴響

熱門新聞

確診者一家3天2夜高雄行！萬豪酒店回應了

即／確診者跨年3天遊高雄！4處足跡曝光

過年前「最後天赦日」！111/1/11磁場超強　專家曝轉運8吉時

快訊／疫情燒去高雄了！桃園確診者「入住飯店」

妻認孩子別人的　衰男離婚後原諒

他脫鞋換燈泡　黑狗聞完衝去嘔吐

張庭林瑞陽玩完了！陸官方震怒「出動400官員查辦」

即／國民黨前立委龐建國墜樓身亡

快訊／龐建國墜樓身亡！臉書「最後貼文」曝光

《木曜》跨年出包再爆內幕！

他不姓楊！但一報名大家都叫「楊先生」　取貨單秒懂原因

龐建國凌晨4點3度傳「不公不義台灣，我生不如死」

《華燈》花子坐牢全為他！

大學生出遊返家遭輾爆頭　同學嚇傻

蕾菈寫真集攝影師「打疫苗猝死」　接噩耗悲痛發文

更多

最夯影音

更多
隨機街訪北京民眾對台灣印象　大陸人誇是寶島：趕緊回來吧

隨機街訪北京民眾對台灣印象　大陸人誇是寶島：趕緊回來吧
楊奇煜揭曉二寶性別！大失望「不錄了」　棒棒堂笑瘋..王子虧「是我去紅隊的表情」XD

楊奇煜揭曉二寶性別！大失望「不錄了」　棒棒堂笑瘋..王子虧「是我去紅隊的表情」XD

男大生騎車自摔遭拖板車輾斃　5人出遊友遇死劫呆坐路邊自責

男大生騎車自摔遭拖板車輾斃　5人出遊友遇死劫呆坐路邊自責

鈔能力！妻怒叫醒老公做家事　見整疊現金秒變臉：幫你關燈

鈔能力！妻怒叫醒老公做家事　見整疊現金秒變臉：幫你關燈

《單身即地獄》最勵志！「我只會往前衝」　文世勳「遭打槍N次」不放棄..依然選她♥

《單身即地獄》最勵志！「我只會往前衝」　文世勳「遭打槍N次」不放棄..依然選她♥

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面