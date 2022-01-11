吳宗憲女SANDY接死亡恐嚇　涉案保全堅稱「她忘恩負義」

記者張君豪／台北報導

去年4月中旬，吳宗憲女兒、吳珊儒在經紀人陪同下到刑事局電偵大隊報案請求協助，指稱一名不認識的林姓臉書網友多次在她臉書粉專留言，散播不實言論指「吳姍儒Sandy吸K菸毒犯」「欠錢不還」，Sandy本來冷處理不理會，後來林男竟揚言對她不利「我要殺了妳」吳宗憲女兒無奈出面向警方求助。

▲Sandy吳姍儒去年臉書粉專遭到不明人士恐嚇辱罵，甚至揚言要殺了她。（圖／翻攝自Facebook／吳姍儒 Sandy Wu）

刑事局電偵大隊則證實，吳姍儒在去年4月間親赴隊部對林男提出加重誹謗和恐嚇告訴，吳姍儒在經紀人陪同下到電偵大隊製作筆錄，吳姍儒將林男在自己臉書粉專的不雅留言截圖，並交給警方當成證據。

▲刑事局電偵大隊副大隊長游文勝說明吳姍儒遭恐嚇案件。（圖／記者張君豪翻攝）

隨後因台灣疫情爆發，導致約談林男進度有受阻，電偵大隊調查後鎖定曾任職保全的林姓男子（40歲）涉案，並於9月1日約談林男到案說明，林男到案後、堅稱自己在國外留學期間與吳姍儒認識，認為自己在國外有幫助過吳女，認為吳女「忘恩負義」

▲電偵大隊副大隊長游文勝說明吳姍儒遭恐嚇案件，涉案林男用此臉書帳號留言遭警方鎖定。（圖／記者張君豪翻攝）

但電偵大隊調查，發現林男聲稱的國外留學認識橋段，吳姍儒全盤否認，加上林男也提不出任何兩人曾結識、或者提供幫助的實質證據，甚至連兩人合照、私下通話紀錄都沒有，警方認為這是林男的狡辯卸責之詞，或是吳女粉絲對偶像的造謠，訊後依上述罪名將他函送台北地檢署偵辦。

【其他新聞】

►快訊／台大又傳墜樓意外！1學生墜活動中心3樓平台搶救中

►快訊／台大法律系男學生驚傳宿舍墜樓亡



►快訊／台大女學生今墜樓身亡 疑為網紅木子小姐