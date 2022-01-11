作家為「低消1杯飲料」槓上餐廳　律師逆風挺老闆：扯消保法太過了

▲越來越多店家要求低消一定要是「1杯飲料」。（示意圖／免費圖庫pixabay）



記者黃可昀／綜合報導

知名作家陳安儀日前到礁溪用餐，和朋友點了上千元的餐點，店家卻告知不符合「低消一杯飲料」，所以無論消費了多少金額，每個人都至少要點一杯飲料，她認為自己被強迫消費，氣得PO文痛批。律師林智群也發表個人看法，大力支持店家，並說陳安儀「扯到消費者保護法也太過了！」

事件起因為陳安儀前幾天到礁溪某餐廳光顧，和朋友點了義大利麵、早午餐、炸物等品項，總金額突破1000元，但店員點完餐後卻告知「我們店裡的『低消』是一杯飲料！」她當天不想喝飲料，也點了一桌1000多元的菜，卻還是被強迫要點飲品，頓時有種被強迫推銷的感覺，當場東西收一收走人。

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陳安儀認為，這間店一杯飲料120元至180元，當天她點的餐點金額早就超過，低消應該是指「金額」不是「品項」，且官網也沒註明不喝飲料不能用餐，「而且我的車子已經停入付費停車場，我覺得有一種有理說不清、被強迫推銷的感覺。」

律師林智群稍早PO文指出，他看到這則新聞只覺得「這其實就是雙方認知不同而已，沒辦法接受，就別消費」，扯到消費者保護法未免太小題大作，這間只是一間私人店面，並非大企業，無法接受這種消費方式就不要光顧。

▼ 林智群認為只是雙方認知不同，沒有對錯。（圖／翻攝自林智群臉書）

