店家發聲了「維持低消1杯飲料」　開大絕2招神轉！網讚：1人喝6杯

▲陳安儀點千元餐，不滿低消是一杯飲料。（圖／翻攝奶油麵包 礁溪旗艦店 Bread&butter Bakery）



網搜小組／劉維榛報導

作家陳安儀在某餐廳點上千元的餐點，但店員卻告知「低消是一杯飲料」，讓陳安儀直言強迫消費。事後，店家親上火線發文，表示依舊維持「基本消費為一杯飲品」的入場消費原則，結果風向神轉，有作家還大讚公關危機處理很恰當，「可以把你們的公關團隊介紹給homhom嗎？」

還原事件經過，陳安儀在粉專透露，當天入座後，依序點了義大利麵、早午餐、炸物、烤蔬菜和一個濃湯，價格約1000多元，不久後，店員來詢問飲品，並強調「我們店低消是一杯飲料。」

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陳安儀主張，「我們點的東西已經遠超過『低消』啦！」店裡一杯飲料大約120～180元之間，我點的餐點金額已經遠超於此。不過店員依舊強調，「不點飲料就沒有符合低消」，事後店長也來說明「一定要點飲料。」

對於店家的消費規則與邏輯，讓陳安儀頓時怒了，她主張「因為這裡是餐廳，不是純賣飲料的下午茶店，也並非只賣飲料套餐，而且我的車子已經停入付費停車場，我覺得有一種「有理說不清」、被強迫推銷的感覺，最後便決定離去。

「低消」話題發酵後，就連名人看法也相當兩極，其中廣告小妹認為，「我因個人因素無法認同，但是願意給予尊重。台灣餐飲業的利潤，很多是從飲料上賺取。此後我盡量避開低消飲料的店家，或是在入店前要求先看菜單。看到有我能喝的飲料，我再入座。」

不過，台北市議員呱吉則逆風發表看法，他偶爾會去一間居酒屋，老闆手藝非常好，後來老闆火大了，覺得自己開的是居酒屋，不是餐廳，於是硬起來訂下規則，「不歡迎不喝酒的客人，點可樂也不行。」

呱吉則直言，「店裡位置少少，每次去都會遇到左右喝了些酒的客人攀談聊天，氣氛熱絡。我希望老闆可以堅持這個原則，不然我就只是去一間很普通的好吃餐廳而已了。」

▲店家喊出名字有4字，就可兌換一杯美式黑咖啡。（圖／翻攝奶油麵包 礁溪旗艦店 Bread&butter Bakery）



面對各界抨擊或支持，該礁溪餐廳「奶油麵包 礁溪旗艦店 Bread&butter Bakery」在粉專以375字回應了，店家先致上歉意後，表示「為了讓顧客有更好的服務品質，我們依舊得維持著，『基本消費為一杯飲品』的入場消費原則，我們會在所有入口顯眼處，並加強員工教育訓練，以免讓消費者產生不必要的誤會。」

不僅如此，店家也高EQ隔空喊話，「別讓情緒放在溝通前面，希望各界對於餐廳和知名作家陳小姐的良善互動，給予尊重和空間，辛苦了大家。」

另外，店家也推出兩項活動，包括即日至1月25日，身分證上有「心」「儀」「奶」「油」其中一個字，歡迎至奶油麵包礁溪旗艦店，免費兌換一杯外帶美式黑咖啡。至於年底前，舉凡購買一杯飲品，奶油麵包每杯提撥10元捐贈弱勢團體，流浪狗和家扶機構跟堅守崗位的醫藥單位。

道歉文曝光後，引發4千多名網友按讚支持，其中作家「喪彪‧柳飄飄」留言回應，「可以把你們的公關團隊介紹給homhom嗎？」其他美食部落客與網友也回應，「想去吃吃看了」、「要去吃爆！一個人喝三杯飲料」、「支持你們，對的事情就是該堅持」、「用愛心化解鑽牛角尖的神秘客人」、「很大器的店家，有經過時會前往消費支持的」、「要去吃爆！樓下太弱，一個人喝六杯飲料」。

▼「喪彪‧柳飄飄」 笑稱，王力宏可把這套危機處理給學起來。（圖／翻攝奶油麵包 礁溪旗艦店 Bread&butter Bakery）