傘兵龍頭張輯善95歲過世　跳傘逾3800次創紀錄、一YT片655萬次觀看

▲張輯善。（圖／翻攝自YouTube／甜甜圈工作室）

記者蘇晏男／綜合報導

國軍「神龍小組」創辦人、人稱「龍頭」的退役上校張輯善上月過世，享耆壽95歲。張輯善70多年前隨國民政府撤退來台，並建議組建跳傘特技小組；張輯善生前跳傘逾3800次，是國軍紀錄保持人，不僅曾協助沙烏地阿拉伯、泰國等培訓傘兵部隊師資，更是首位空降總統府的傘兵。

根據《周刊王》報導，張輯善上個月以95歲高齡過世，陸軍航特部傘兵官兵感到不捨與哀悼。有官員說，國軍傘兵突襲總隊1944年在雲南昆明成立十，張輯善就前往投效，直至1982年官拜上校退役，有傘兵「龍頭」之稱。

報導又指，張輯善公祭上，特戰部隊晉升上將的薛石民、陳鎮湘與鄧祖琳等3人均出席，而他們平時「王不見王」，顯見張輯善在傘兵部隊的地位。

張輯善老家在中國山東，隨國民政府撤退台灣後，以上尉傘兵教官身分向當時陸軍空降部隊教導團團長俞伯音少將建議成立跳傘特技小組，而陸軍則於1962年著手整編神龍小組，由俞伯音負責，張輯善即為四位跳傘教官之一，也是神龍小組組長。

張輯善過去曾受邀到許多國家表演，與各國傘兵部隊經驗交流，也曾協助沙烏地阿拉伯、泰國培訓傘兵部隊師資。不過張輯善最令人稱道的事蹟，是1950年在中華民國39周年雙十國慶上，空降總統府，是國軍第一人。

另外，張輯善女兒張凱樂及兒子張凱國都曾先後加入神龍小組，張凱樂更是我國首位「女神龍」。

有趣的是，2013年有部名為「爺爺蔥油餅秘技！」影片上傳YouTube，片中的爺爺即是張輯善，而發布影片的帳號「甜甜圈工作室」為張輯善孫女擁有，目前該片已累計約655萬觀看次數。

「甜甜圈工作室」去年12月30日也上傳一則「永遠的龍頭-神龍小組 張輯善 教官」影片，透過3分56秒一張張張輯善從軍、退役後生活的照片，緬懷張輯善，影片最後寫上「感恩各位與我們共聚一堂，追思還念永遠的頭子」。