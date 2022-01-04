陸軍33化學兵進駐桃園機場　鎖定二航廈停車場擴大清消

台北彭姓年輕OL在疫情期間，發現酒精變得奇貨可居，但家裡附近的便利商店隨便買都是一箱，竟買來上網販售，被檢調查獲涉嫌哄抬物價時，已賣出6000瓶，獲利約18萬元，彭女到案解釋，因為前陣子運氣太衰，連出2次車禍，神明要她做善事，她用這方法賺得錢都捐出去了，台北地檢署4日給予緩起訴處分。