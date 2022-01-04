陸軍33化學兵進駐桃園機場　鎖定二航廈停車場擴大清消

▲陸軍33化學兵群4日派遣32名官兵執行消毒作業。（圖／國防部提供）
記者林銘翰／台北報導
中央流行疫情指揮中心3日晚間公布，一名在桃機擔任清潔人員的本國籍40多歲女性確診，陸軍33化學兵群4日前往現場進行消毒，共出動3.5噸載重車1輛、重型消毒車2輛、偵搜車1輛、悍馬車2輛、輕型消毒器2具、氣霧式消毒器3具等2類12件。
因應桃園機場停車場清潔員工確診新冠肺炎，陸軍33化學兵群4日派遣官兵執行消毒作業，以杜絕病毒向外擴散，維護國人健康安全。
國防部表示，33化學兵群4日上午派遣官兵，前往第二航站P3公務停車場週邊實施消毒，以MD-105重型消毒車與MDS-106輕型消毒器，針對大範圍場域執行消毒作業，另採兩人一組方式，針對公共區域徒步地毯式噴灑消毒藥劑，嚴密防範病毒。
33化學兵群說明，此次任務由指揮官龔上校等32名官兵執行，共出動3.5噸載重車1輛、重型消毒車2輛、偵搜車1輛、悍馬車2輛、輕型消毒器2具、氣霧式消毒器3具等2類12件。
▲MD-105重型消毒車針對大範圍清消。（圖／國防部提供）
▲官兵於第二航站公務停車場週邊實施消毒。（圖／國防部提供）
▲官兵地毯式噴灑消毒藥劑。（圖／國防部提供）
▲33化學兵在第一線守護國人安全。（圖／國防部提供）
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