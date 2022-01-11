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確診者去過高雄　陳其邁深夜回應：17人PCR檢驗中

▲▼義享天地「義享時尚廣場」。（圖／記者許宥孺攝）

▲確診者去過「義享天地」。（圖／記者許宥孺攝）

記者陳俊宏／綜合報導

桃園機場群聚延燒高雄！有確診者（案17505）日前曾去過高雄。對此，高雄市長陳其邁10日深夜發文指出，目前匡列28人，已採檢17人目前快篩結果均為陰性，PCR檢驗中；案17505在高雄期間非可傳染期，社區感染風險低，市府呼籲仍須落實相關防疫措施！

▲義享時尚廣場10日晚間閉店大清消。（圖／記者許宥孺翻攝）

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▲▼義享天地深夜大清消。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲義享時尚廣場10日晚間閉店大清消。（圖／記者許宥孺翻攝）

陳其邁說，10日接獲疾管署通知，桃園市確診個案17505（8歲童、CT=25.6）於110年12月31日至111年1月2日與家人一行4人（案父、母與兄）至高雄旅遊。

陳其邁表示，經中央流行疫情指揮中心分析，案17505可能感染地為桃園某課後安親班，可能感染來源為同一安親班確診個案17504，並追溯其傳播鏈可能指標個案為其父（案17473）。

陳其邁指出，依據中央流行疫情指揮中心說明，案17473於110年12月30日出現相關症狀；美國CDC統計Omicron潛伏期較其他變異株短，僅約3至4天左右；指標個案經感染案17504再感染17505，已經過2個潛伏期的次波感染，經疫調案17505在1月6日出現相關症狀就醫。

▼確診者去過萬豪酒店。（圖／記者許宥孺攝）

▲▼高雄萬豪酒店3月28日掛牌營運 。（圖／記者許宥孺攝）

陳其邁說，經高雄市COVID-19專家小組綜合研判，依據疫調顯示案17505應在元旦假期後1月3日課後安親班，因接觸案17504而被感染的可能性較高；另外，案17505在1月6日曾出現相關症狀，以Omicron可傳染期為發病前2-3天推算，高雄市旅遊期間可發生的感染風險相對而言較低。

陳其邁提到，然而，為確保本市社區風險無虞，防疫團隊仍依據案17505足跡擴大匡列接觸者及採檢，目前匡列28人，已採檢17人目前快篩結果均為陰性，PCR檢驗中。

陳其邁表示，足跡所至相關場域包含萬豪酒店、碳佐麻里美術館店、漢神巨蛋、義享天地（旭集和食集錦）並已完成徹底清消工作。他呼籲市民出外仍應保持社交距離、載口罩、勤洗手，落實防疫措施。

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