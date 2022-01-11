Omicron可能1傳30　專家揭漏洞：若傳播開！過年只能宅在家

記者陳俊宏／綜合報導

桃機群聚感染爆發至今，已累計31人確診。毒物學專家招名威表示，Omicron要一傳20-30人都是有可能的，就不難想像萬一真的傳播開來，過年大概就只能宅在家了。他也點出現行制度漏洞，「避免有漏洞，要不然是追不上Omicron的速度的！」

招名威10日在「招名威教授 毒理威廉」臉書提到，與其花時間獵巫，面對Omicron，倒不如擴大匡列、增加篩檢速度才是重點，「潛伏期3天的Omicron，以我們目前篩檢速度是沒有跟上的。」

招名威指出，Omicron的傳播速度足足快了3倍，時間也縮短，傳播力很強，以之前Delta可以一個人傳5-8人的狀況來看，現在Omicron要一傳20-30人都是有可能的，端看對岸最高紀錄一傳47人，就不難想像萬一真的傳播開來，過年大概就只能宅在家了。

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招名威說，為了大家的生計，他理解「不要封城」是最高原則，但現階段面對的敵人已經不是Delta了，是一個比Delta要更快的病毒，與「速度」賽跑又變成是關鍵了！但就以現行的匡列速度、匡列時間、匡列範圍，都太慢而且太小，還是處在Delta的思維等級。

▲▼桃機爆發群聚，桃園居民近日排隊採檢 。（圖／記者陳煥丞攝 ）

招名威表示，像是最近爆出的居服員確診，她是無症狀感染者，可能是由她的丈夫傳染給她的，而丈夫本人則早在12/30就有出現症狀，相隔了近兩周才篩出他的傳染對象，可見現行的制度還是有漏洞。

招名威指出，再說目前的做法，第一是有接觸過感染者但沒被匡列的人，衛生單位會先詢問快篩意願並進行快篩；其次，有接觸且已匡列者，於居家隔離期間主動進行篩檢，重點找出感染者切斷傳播鏈。

招名威認為，但面對Omicron，找到感染者很重要但不是第一要務，因為它速度太快，反而「不要讓它擴散」才是重點，加強社區防疫力道，防止下一波感染，先匡、先驗，不要等，而且擴大多匡兩層，以防有漏網之魚。

招名威說，譬如學校班上有一人確診，全校停課，全班學生、家長、授課老師和同住的家人通通匡列，通通篩，避免有漏洞，要不然是追不上Omicron的速度的！