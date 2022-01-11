1劑都沒打！關鍵26.2%曝　醫：可能重回三級拜託去打吧

記者陳俊宏／綜合報導

桃園機場群聚感染案擴大，許多民眾搶打第三劑追加劑疫苗，不過，根據疾管署統計，有26.2%的75歲以上長者，至今仍未接種第一劑，也讓台北市聯醫忠孝院區醫師陳昶宇發文拜託他們快去打疫苗。他提到，未來有可能重回三級警戒，都是為了不讓Omicron進入社區。

陳昶宇10日在臉書說，「講了這麼多，其實都是為了這26.2%、接近3成，一劑疫苗都沒打的75歲以上長者。有人說跟病毒共存？我也很想啊，不就輕症、無症狀在家隔離就好，來醫院專責病房隔離。」

▼公費疫苗各年齡層涵蓋率。（圖／翻攝陳昶宇臉書）



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陳昶宇指出，他過年都還要在醫院值班，什麼嚴格邊境管制、輕症集中管理隔離、阻斷本土傳播鏈、緊縮防疫政策，甚至未來有可能重回三級警戒，都是為了不讓Omicron進入社區。

陳昶宇表示，以Omicron的傳播力進入社區，這些長者就算只待在家，青壯年、照顧者甚至小孩都很有可能會把病毒帶回家，在一劑疫苗都沒打的情況下，Omicron的重症死亡風險，仍然有機會逼近Delta，如果急重症潮爆發，最後責任還是得要醫護來承擔。

陳昶宇呼籲，所以再次拜託長者們，連洗腎患者也幾乎都打了，如果沒有太嚴重的疾病，還是去打個疫苗吧。根據疾管署統計，COVID-19疫苗接種人口涵蓋率第1劑80.22%、第2劑70.70%、基礎加強劑接種率0.06%、追加劑接種率1.12%。

▼疫苗接種人口涵蓋率第1劑80.22%、第2劑70.70%。（圖／記者屠惠剛攝）