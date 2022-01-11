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醫再槓陳時中：不用對小醫師說重話　揭「這種內用」最可怕

記者陳俊宏／綜合報導

台北市聯醫忠孝院區醫師陳昶宇表示，指揮中心不敢禁室內用餐，只好先拿一些小眾項目開刀。對此，指揮官陳時中罕見動怒指出，這樣的評論是非常不負責。而陳則回應，「指揮官先不用對一線還得去顧專責的小醫師說重話」，並點出室內「群聚」用餐更可怕。

陳昶宇9日在臉書說，口罩規範再度重新加嚴，運動、拍照、唱歌等皆需配戴口罩，「老實說，室內用餐的傳播風險，比上述行為都還要大得多，金嗓歌友會傳播鏈是唱歌造成的嗎？不是喔，是因為高密度且通風不良的室內群聚用餐。」

陳昶宇指出，指揮中心現在擋不住境外個案，又不敢禁室內用餐，只好先拿一些小眾項目開刀，比如限制探病陪病，或是強制運動要戴口罩，根本幫助有限，且意義不大。他認為，要禁就連餐廳內用一起禁，只禁其他小活動不戴口罩，完全不符合邏輯與比例原則。

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▼指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

▲▼指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

對此，陳時中10日罕見動怒回應，「講這樣的評論是非常不負責的」，吃飯是大家必要的行為，而根據社區疫情情況緩急輕重，是指揮中心評判重要依據，唱歌相對比吃飯是屬於比較娛樂抒發身心的，且戴口罩仍可以唱歌，但吃飯就無法吃。他強調，「孰輕孰重，誰評論的自己要分辨清楚。」

「指揮官先不用對一線還得去顧專責的小醫師說重話。」陳昶宇在臉書提到，就邏輯上來說，「外出及各種活動需全程配戴口罩，除了傳播風險最高的室內用餐之外」，聽起來是不是有點不太合理？他當然也知道吃飯不能戴口罩，但有說吃飯就一定要在外面吃嗎？

陳昶宇認為，如果指揮中心覺得外出室內用餐沒什麼風險，那除了唱歌可能會有群聚口沫高傳播風險之外，其他如運動、拍照、攝影、演講等活動，傳染風險都比室內用餐要低得多，其實也不太需要強制配戴口罩。

▼近期是尾牙旺季。（示意圖／記者許力方攝）

▲▼尾牙,喜酒,喜宴,辦桌,桌菜,合菜。（圖／記者許力方攝）

陳昶宇表示，但如果指揮中心覺得，由於會影響民生經濟，不得不冒一點風險持續開放餐廳內用，其他活動雖然風險較低，但不影響經濟所以還是得戴口罩，那其實也可以說清楚，他個人是可以接受。

有網友留言，「其實我可以理解指揮中心還不禁內用的原因，我親戚開小吃店，現在是尾牙與過年旺季，食材都已經預訂了，突然升到三級，會影響很大。當然，全民健康才是為優先，可能指揮中心覺得還沒擴散，才沒禁內用。說真的，地方政府也是有權禁止內用，但是目前沒人敢開第一槍。」對此，陳昶宇回應，室內「群聚」用餐的確更可怕。

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