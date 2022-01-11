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澎湖90歲老婦人命喪車底　肇事女駕駛嚇到狂哭

記者陳洋／澎湖報導

澎湖昨（10）日下午發生一起死亡車禍，一名90歲的蘇姓老婦，才剛在朋友家挖完螺肉準備回家時，才過馬路就被一輛白色自小客直接撞上，整個人被壓在車底下，頭部受到重創，當場不治身亡，事故責任將由警方進一步調查。

蘇姓老婦10日下午約近5點時，步行到住家附近朝陽路找朋友一起挖螺肉，誰知要回家時被車輛撞上，當場頭部重創、腦漿四溢，剛挖好的螺肉也散落一地。

老婦友人說，自己沒看到撞擊當下，是聽到有人喊撞人了才知道，「老年人過馬路要看車，開車的也要看看有沒有人，結果把人撞成這樣。」

▲▼ 澎湖死亡車禍 老婦人命喪車底。（圖／記者陳韋男攝）

▲澎湖昨天下午發生一起死亡車禍，一名老婦整個人被壓在車底下，頭部受到重創，當場不治身亡。（圖／澎湖縣警察局提供）

目擊者說，他看到的是白色自小客要左轉，但可能沒看到老婦，一左轉就直接撞上。鄰居則說，車輛是左轉的時候撞人，這應該不是A柱檔視線的問題，應該是駕駛注意力不集中，否則怎麼會沒看到？

死者女兒坐著輪椅趕到現場，遠遠看被嚇傻，只能趕快用電話通知其他親友，至於肇事駕駛則是嚇哭，一直站在一旁哭泣，友人也連忙安慰他。

▲▼ 澎湖死亡車禍 老婦人命喪車底。（圖／記者陳韋男攝）

▲▼事故發生後，由於老婦當場身亡，消防隊員到場後，判定已無須送醫，只能拿千斤頂和撐舉袋抬高車身，才能移出老婦大體。 （圖／澎湖消防隊提供）

▲▼ 澎湖死亡車禍 老婦人命喪車底。（圖／記者陳韋男攝）

根據警方調查，肇事的駕駛是36歲顏姓女子，酒測值為零，為什麼撞上老婦，究竟是視角被遮檔還是自己注意力不集中？將有待警方釐清。
 

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