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向陳時中提3項建議　黃珊珊：3種人一週內造冊「接種第三劑疫苗」

▲▼陳時中視察松山機場防疫。（圖／記者蔡玟君攝）

▲陳時中、黃珊珊視察松山機場防疫。（圖／記者蔡玟君攝）

記者袁茵／台北報導

指揮中心指揮官陳時中、台北市副市長黃珊珊10日下午前往松山機場，視察旅客入境通關檢疫防疫作業動線，並要求防疫計程車的車上加裝隔簾，貼上識別貼紙。黃珊珊會後表示，北市府也提出3項建議，包括醫院、機場、防疫旅館人員等優先接種第三劑疫苗，並且在一週內完成，而陳時中也認同上述做法。

黃珊珊10日下午3時30分出席北市防疫記者會，過程中突然緊急離席，據了解，是因為得知陳時中要去視察松山機場防疫作業，所以也緊急前往現場。

黃珊珊會後於臉書表示，自己再次來到松機，非常開心看見上周所提出的多項建議都已改善完成，感謝台北國際航空站的夥伴們，一起將感控動線完成，嚴守邊境。

黃珊珊提到，松山機場屬於都會區的聯外機場，對於防疫作業應該更加謹慎，以防病毒借機進入社區，今天在與陳時中一同視察後，再次提出三點建議，第一是機場內防疫計程車派車單目前仍採「手寫作業」，增加接觸風險，應改為E化流程，陳時中也允諾盡速改善。

黃珊珊說，第二點，N95口罩將由台北市政府緊急調撥，提供給防疫計程車司機使用；第三點，醫院、機場及防疫旅館人員將優先接種第三劑疫苗，並於一周內完成，而陳時中也非常認同上述做法，本土疫情升溫，戴口罩的政策也越趨嚴格，接下來返國人數將進入最高峰，一定要團結合作，才能防止病毒進入社區。

台北市長柯文哲日前曾說，應讓機場、防疫旅館、醫院相關人員造冊優先施打第三劑疫苗，然後要在1週內、符合3個月接種資格者全部打一輪。據了解，黃珊珊也是向陳時中提出相關建議，要求機場、防疫旅館、醫院人員必須在1週內造冊給市府，並且接種第三劑疫苗。

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