　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

前女友7年後求復合！他曝當年被嫌窮「看上我的錢」：要怎麼打臉

▲▼少女，滑手機。（圖／翻攝pakutaso）

▲「年輕賺少」遭女友分手，他7年後大翻身，前女友突求復合。（圖／翻攝自pakutaso）

網搜小組／趙蔡州報導

一名男網友在Dcard表示，他與前女友在20歲交往，不料25歲時被女友嫌「賺太少、看不到未來」為由提出分手，讓他真的非常受傷，直到7年過去了，他憑著努力工作、投資理財，有房有車有存款時，前女友竟回來找他，讓他不知該怎麼拒絕，貼文一出立刻引發網友熱議。

原PO在Dcard以「前女友看我有錢想找我復合」為題發文，表示他20歲時與前女友交往，而25歲時他月薪5萬元，女友月薪4萬元，但「女友嫌我賺太少，在我身上看不到未來，她希望未來有車有房，可以養得起2個小孩，所以跟我提分手，還說她值得更好的，因為女友的外貌條件確實不錯」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO被甩了以後，專心投入工作，努力學習投資理財，今年他32歲當上公司主管，加上股票賺了許多錢，已經有房有車有存款，不料前陣子前女友突然私訊，「她說她跟我分手後，交的兩任都比我更窮，後來交了一個富二代，但會打她、甚至劈腿，很後悔跟我分手，一直都很想我」。

▲情侶,夫妻,男女（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲原PO說，女友當初傷他傷非常深，讓他一直難以放下。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

原PO表示，「我不太會說話，她當初傷我傷很深，我一直放不下去，好想打破她那不切實際的自信，希望大家可以給我一點建議，不要到被告都可以，我該怎麼回應她？」

其他網友看了紛紛表示，「直接跟她說我不做回收」、「建議你說，我值得更好的，對方怎麼對你，你就怎麼對她啊」、「這幾年你一直成長，她什麼都沒變，憑什麼現在的你，要接受完全沒變的她」、「你就問她有什麼，有房有車，還是年輕漂亮」。

也有非常多人建議，「直接封鎖了，不要給她希望」、「建議封鎖，留著更難受」、「眼不見為淨，當從來沒看過，直接封鎖」、「她在裝可憐啦，請按下封鎖鍵」。

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘

ET快訊
前夫指控！理科太太列5項關鍵　承認過去：夠傻了
快訊／確診者一家3天2夜高雄行！　飯店回應了
快訊／居服員乾妹妹的同事確診！中壢又一間國小預防性停課
酒後臉黑眼上吊！29歲男「心臟跳過1節拍」停止　母哭癱
蕾菈寫真集攝影師「打疫苗猝死」！　痛喊：不是要來婚禮嗎？
北市男師得「皮蛇」出爛招　請1年病假照領74萬薪水下場慘了
喝氣泡水會骨質疏鬆？營養師：「2類人」要避免

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／居服員乾妹妹的同事確診！中壢又一間國小預防性停課

快訊／疫情燒去高雄了！桃園確診者「入住飯店」衛生局緊急匡列採檢

前女友7年後求復合！他曝當年被嫌窮「看上我的錢」：要怎麼打臉

【英語多益通】喬帥獲「醫療豁免」打澳網！英文怎麼說？

走入歷史！不敵疫情　老字號「彰化大戲院」結束營業

大學「這2課程」最沒用？　網一面倒贊同：浪費生命

大學什麼課最沒用？網狂點名「1必修」浪費時間：又不會進步

日媒爆「台灣將解禁福島5縣食品」　食藥署：依國際規範嚴格把關

防疫小黃「每天補助3500元」！　禁載一般客

開年最強「5星座」！「工作亮眼＋桃花旺」好機會不斷上門

植物達人用菜根再生一顆高麗菜　158天細心呵護種出「漂亮球狀」

王柏傑「我要講兇手囉」輪到超興奮XD　王淨想演蘇媽媽...導演拒絕：妳就是羅雨儂

顏寬恒敗選！無緣中二立委席位　開票後漸落下風...重返海線夢碎

崔佩儀送貝克宇赴美讀書全家隔201天團聚！　獨自返台噴淚：勇敢面對人生下個課題

香港教練3年睡健身房儲物室！　床上吃飯、剪片曝追夢背後辛酸

鸚鵡乖巧窩醫生手上清「鼻屎」　24秒夾出一坨分泌物畫面超療癒

深夜運將把小黃「當賽車在開」 路口華麗甩尾！網：高手在民間

「聲林之王3」乱彈阿翔搭南畯鵬、陳景皓　《完美落地》奮力嘶吼...魏如萱：唱進我心坎

只用單手！日本爸連續舉兒3年 13KG超穩舉起：想記錄孩子成長

陳柏惟酸顏寬恒：第一個輸2次的　「別想用民主制度達成家族利益」

快訊／居服員乾妹妹的同事確診！中壢又一間國小預防性停課

快訊／疫情燒去高雄了！桃園確診者「入住飯店」衛生局緊急匡列採檢

前女友7年後求復合！他曝當年被嫌窮「看上我的錢」：要怎麼打臉

【英語多益通】喬帥獲「醫療豁免」打澳網！英文怎麼說？

走入歷史！不敵疫情　老字號「彰化大戲院」結束營業

大學「這2課程」最沒用？　網一面倒贊同：浪費生命

大學什麼課最沒用？網狂點名「1必修」浪費時間：又不會進步

日媒爆「台灣將解禁福島5縣食品」　食藥署：依國際規範嚴格把關

防疫小黃「每天補助3500元」！　禁載一般客

開年最強「5星座」！「工作亮眼＋桃花旺」好機會不斷上門

「鐵肺歌后」甩45公斤自信爆棚　紅禮服配卡地亞珠寶秀天后氣勢

婆婆要求「11點16分生出寶寶」！萬名網炸鍋了　名醫揭恐怖後果

前夫指控！理科太太列5項關鍵「必要時會捍衛到底」承認過去：夠傻了

補選、罷免失利恐衝擊藍營年底選情　黃健庭：糾結過去將錯過未來

快訊／確診者一家3天2夜高雄行！　酒店回應了

快訊／居服員乾妹妹的同事確診！中壢又一間國小預防性停課

快訊／F-5型戰機例行夜訓一度無法降落　空軍司令部：起落架燈號異常

台北鄰居女友「戰吼傳遍走廊」　她當面酸「太騷了」被告

蕾菈寫真集攝影師「打疫苗猝死」　接噩耗悲痛喊：不是要來婚禮嗎？

喬科維奇暫獲自由　澳洲移民部長取消簽證最快明天決定

超恐怖！女三寶闖紅燈下秒遭撞飛 2人「噴進水溝」送醫...驚險畫面曝

生活熱門新聞

快訊／桃機風暴最新20處疫調足跡！SOGO百貨、全聯

快訊／疫情燒去高雄了！桃園確診者「入住飯店」

一日激增12例本土　醫預言最壞結果：不用過年了

台灣已見「可怕斜率」　七八年級生慘了

打第3劑　醫最不建議這牌：抗體最低又要承擔副作用

桃機群聚　台大醫曝：若擴散3市先升三級

羅一鈞揭Omicron「4成無症狀、6成輕症」

吃飯點破千！店家堅持低消1杯飲料

醫批「不敢禁內用」拿小眾項目開刀！陳時中動怒

快訊／桃園2國中家長確診！　今停課1天

第3劑如何選？　醫曝2廠牌「抗體最高激增37倍」

小一弟講不聽！新竹媽震撼教育「陪他公園流浪」

桃園某國小驚傳學生確診！停課14天

空姐超會藏　脫下上衣「雙球撐爆比基尼」！鄉民暴動

更多熱門

相關新聞

被分手超不爽　莽男恫嚇新歡：敲斷手腳

被分手超不爽　莽男恫嚇新歡：敲斷手腳

北市林姓男子認為前女友遭楊姓男子搶走，竟在社群網站IG傳送「包括可能把你手腳敲斷之類的」、「聯絡方式都刪掉然後不要再讓我看到你跟他在一起的地方」甚至撞見楊男到前女友上班的飲料店買飲料，上前恐嚇「之後再看到你我看一次打一次」等語，並出手敲擊楊男頭部。楊男受不了屢次被恐嚇憤而提告，士林地院審結，依妨害自由罪判處有期徒刑5月。

男友參加婚禮「3天後提分」超瞎理由曝！網揭真相

男友參加婚禮「3天後提分」超瞎理由曝！網揭真相

男友借車載妹出遊「秒關鏡頭壞壞」　她1招抓包吐血

男友借車載妹出遊「秒關鏡頭壞壞」　她1招抓包吐血

半個月內開車衝撞家門+潑漆　屏東女遇恐怖情人

半個月內開車衝撞家門+潑漆　屏東女遇恐怖情人

男友沒說早安！情勒妹狂咒5次：祝你被撞死

男友沒說早安！情勒妹狂咒5次：祝你被撞死

關鍵字：

分手復合

讀者迴響

熱門新聞

四大超商「新功能解鎖」　千人狂讚方便

快訊／桃機風暴最新20處疫調足跡！SOGO百貨、全聯

她爆陳松勇「父女情不單純」！　名嘴揭真相

理科夫妻開戰！前夫暴怒「為什麼每個人都知道我割痔瘡」

獨／孕妻下身赤裸陳屍摩鐵　相驗結果出爐

快訊／疫情燒去高雄了！桃園確診者「入住飯店」

他脫鞋換燈泡　黑狗聞完衝去嘔吐

一日激增12例本土　醫預言最壞結果：不用過年了

教召注意！實施「全程野宿」　14天睡帳篷野炊、不能叫外送

台灣已見「可怕斜率」　七八年級生慘了

打第3劑　醫最不建議這牌：抗體最低又要承擔副作用

不是你啦！員警喊「全部趴下」寵物萌狗跟毒蟲主人一起趴地

唐綺陽：水逆要來了！提醒「有重大變化」點名獅子座注意

桃機群聚　台大醫曝：若擴散3市先升三級

羅一鈞揭Omicron「4成無症狀、6成輕症」

更多

最夯影音

更多
植物達人用菜根再生一顆高麗菜　158天細心呵護種出「漂亮球狀」

植物達人用菜根再生一顆高麗菜　158天細心呵護種出「漂亮球狀」
王柏傑「我要講兇手囉」輪到超興奮XD　王淨想演蘇媽媽...導演拒絕：妳就是羅雨儂

王柏傑「我要講兇手囉」輪到超興奮XD　王淨想演蘇媽媽...導演拒絕：妳就是羅雨儂

顏寬恒敗選！無緣中二立委席位　開票後漸落下風...重返海線夢碎

顏寬恒敗選！無緣中二立委席位　開票後漸落下風...重返海線夢碎

崔佩儀送貝克宇赴美讀書全家隔201天團聚！　獨自返台噴淚：勇敢面對人生下個課題

崔佩儀送貝克宇赴美讀書全家隔201天團聚！　獨自返台噴淚：勇敢面對人生下個課題

香港教練3年睡健身房儲物室！　床上吃飯、剪片曝追夢背後辛酸

香港教練3年睡健身房儲物室！　床上吃飯、剪片曝追夢背後辛酸

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面