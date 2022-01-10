前女友7年後求復合！他曝當年被嫌窮「看上我的錢」：要怎麼打臉

▲「年輕賺少」遭女友分手，他7年後大翻身，前女友突求復合。（圖／翻攝自pakutaso）

網搜小組／趙蔡州報導

一名男網友在Dcard表示，他與前女友在20歲交往，不料25歲時被女友嫌「賺太少、看不到未來」為由提出分手，讓他真的非常受傷，直到7年過去了，他憑著努力工作、投資理財，有房有車有存款時，前女友竟回來找他，讓他不知該怎麼拒絕，貼文一出立刻引發網友熱議。

原PO在Dcard以「前女友看我有錢想找我復合」為題發文，表示他20歲時與前女友交往，而25歲時他月薪5萬元，女友月薪4萬元，但「女友嫌我賺太少，在我身上看不到未來，她希望未來有車有房，可以養得起2個小孩，所以跟我提分手，還說她值得更好的，因為女友的外貌條件確實不錯」。

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原PO被甩了以後，專心投入工作，努力學習投資理財，今年他32歲當上公司主管，加上股票賺了許多錢，已經有房有車有存款，不料前陣子前女友突然私訊，「她說她跟我分手後，交的兩任都比我更窮，後來交了一個富二代，但會打她、甚至劈腿，很後悔跟我分手，一直都很想我」。

▲原PO說，女友當初傷他傷非常深，讓他一直難以放下。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

原PO表示，「我不太會說話，她當初傷我傷很深，我一直放不下去，好想打破她那不切實際的自信，希望大家可以給我一點建議，不要到被告都可以，我該怎麼回應她？」

其他網友看了紛紛表示，「直接跟她說我不做回收」、「建議你說，我值得更好的，對方怎麼對你，你就怎麼對她啊」、「這幾年你一直成長，她什麼都沒變，憑什麼現在的你，要接受完全沒變的她」、「你就問她有什麼，有房有車，還是年輕漂亮」。

也有非常多人建議，「直接封鎖了，不要給她希望」、「建議封鎖，留著更難受」、「眼不見為淨，當從來沒看過，直接封鎖」、「她在裝可憐啦，請按下封鎖鍵」。

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