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男友借車載妹出遊「秒關鏡頭壞壞」　她1招抓包吐血：臉皮超厚

▲開車,儀表板,駕駛,車主（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲男友開她的車帶小三出遊。示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pexels）

記者周亭瑋／綜合報導

一名女網友最近發現，男友經常以載爸媽為由，跟她借車開出門，重點是還會默默將行車紀錄器關掉，嗅出一絲不對勁的她，便私下再加裝一個，沒想到竟錄到超綠畫面；更氣的是，攤牌時對方毫無歉意，讓眾人全看傻眼。

女網友在「匿名公社」娓娓道來，「最近男友動不動就跟我借車，說是要載他爸媽出門，別問我他幹嘛不買車，因為前一台撞爛了，買不起第二台囉！」

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直到某天，她在整理行車紀錄器時，猛然發現只要是男友開出去的時候，就會被關掉，偶爾還車時還會忘記打開，「不是1、2次，而是每次，總覺得他是有問題的，所以我便私下加裝了第二個行車紀錄器在後座，之後果然被我抓到了。」

▲▼ 情侶,夫妻,抓姦,同睡,恩愛（圖／記者劉維榛攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者劉維榛攝）

原po心碎提到，「他每次跟我借車，都是為了載偷吃對象出遊，跟他對質還死不承認，直到我拿出證據才坦白，最後還硬要補一句，『妳偷裝第二個行車紀錄器，很不信任我哦！』臉皮厚到讓我連罵他的力氣都沒了。」

最後，她不忘調侃，「你們說這渣男是被抓包腦羞成怒，還是天生腦殘啊？」對此，網友們不禁怒回，「這種建議分手，要不然一定還有下一次」、「還跟他講那麼多？直接分很難嗎？還是他頭大身粗分不開」、「真好，正宮借車讓男友找小三」、「可以叫他滾了，下一位」、「讓他滾，沒車看他怎麼約」。

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