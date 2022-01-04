半個月內開車衝撞家門+潑漆　屏東女遇恐怖情人！法院核發保護令

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣萬丹鄉孫姓男子不滿林姓同居人提議分手及金錢問題，今(4)日凌晨到林婦住處潑漆，林婦的女兒將過程PO網，由於先前林婦於去年12月下旬已申請保護令，法院獲悉今核發保護令，「相對人不得有騷擾、施暴情形，並須遠離被害人住居所等至少100公尺」，如相對人再有侵擾施暴情事，警方會依違反保護令罪究辦。

▲林婦住處遭潑漆 。（圖／翻拍，下同）

屏東警分局說，林姓女子於《爆料公社》張貼屏東縣萬丹鄉民宅遭潑漆案；警方調查，查該案當事人於去年5月間，警方有受理過其家暴案並同時向法院聲請保護令，惟法院審理後未核定保護令。

去年12月下旬，雙方因分手及金錢問題，再次發生糾紛，該男子開車衝撞當事人家門，警方受理後再次聲請民事暫時保護令，法院已於今日核發，「相對人不得有騷擾、施暴情形，並須遠離被害人住居所等至少100公尺」，如相對人再有侵擾施暴情事，警方會依違反保護令罪究辦。



警方表示，今日凌晨1時18分林婦住處發生被潑漆事件，警方已成立專案小組調閱附近監視器，確認案發情形，並依被害人指述，派員前往相對人家中通知其到案說明，釐清案情，並約制相對人勿有侵擾施暴情形。



警方呼籲，民眾如遇同居關係暴力，或有孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾情形，可撥打113、110專線，透過專業社工員接線或警方服務，將可盡快救援在生命危機中的受暴人或兒童。