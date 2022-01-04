沒說早安就要分！恐怖情勒妹咒5次「祝你被撞死」　網嚇勸快逃

▲情勒妹的訊息讓網友急勸原PO快逃。（示意圖／Pixabay）

網搜小組／鄺郁庭報導

「為什麼要道歉？」有男網友發文表示，早上因為機車鑰匙找很久，弄到上班快遲到就匆忙出門，到公司才想起忘記跟女友說早安，就趕緊傳訊「寶貝，我到公司囉！」沒想到女友不僅不爽他沒說早安，還警告要是不道歉就分手，最後還怒咒他「被車撞死」、「被卡車輾死」、「被大貨車壓死」，讓其他人都看傻。

這位男網友在《Dcard》發文「沒說早安就要分手了欸」，說他早上因為找機車鑰匙找很久，找到時已經快遲到，就馬上匆忙出門，到公司才想到忘記跟女友說早安，但畢竟人已經在公司，就傳訊告知，「寶貝我到公司囉！」

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原PO文中也附上對話截圖，只見女方看到他的報備，第一句話劈頭就指責，「你剛剛出門沒說早安喔～」、「道歉」，讓男生很傻眼「這樣也要我道歉？」女友則是質問，「對啊！你給我道歉啊」、「我每天都有跟你說早安跟晚安」、「你呢？為什麼今天可以忘記說？」甚至開始情緒勒索，「你不道歉就分手」、「這點基本禮貌都不懂。」

▲▼情勒妹要求道歉不然就分手，還咒原PO去死。（圖／翻攝自Dcard）

男方就傻眼，好聲好氣地道出早上真的太急，還差點遲到，並非故意忘記說早安，還補給女友一句早安。結果女生還是繼續「番」，「我是要你跟我道歉」、「我是要你道歉喔！」見到男生沒有要道歉的意思，還嗆「那就分手」、「順便祝你今天下班回家被車撞。」

恐怖情勒妹接著就怒咒，「你去死」、「祝你下班被車撞死，血流成河」、「祝你被卡車輾死」、「祝你被大貨車壓死」、「祝你安全帽被偷，然後被警察開罰單，再被狗追，再被酒駕撞死！」而男方中間僅回嗆，「祝妳買速食店的大薯永遠都是中薯的量」、「祝妳買珍奶珍珠只有10顆，加一份珍珠也只有多5顆」，相比之下，女生把「去死」掛嘴邊，可以說是難聽到不行。

貼文一出，其他人都看傻眼，「分手吧！也太累人了，不是公主只是有病」、「這是在跟心智年齡幾歲的人交往」、「這樣我覺得單身比較好欸」、「為什麼這種人都會有男友啊」、「這已經不是公主 是惡魔了吧」、「你……確定這不是債主在對你做生存確認嗎？罵成這樣，嚇死」、「原潑脾氣也太好，她每句都要你命欸= =」、「不分真的對不起她ㄟ！」