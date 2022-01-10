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松機防疫計程車即起限載檢疫客　陳時中：研議高風險區定期採檢

▲▼陳時中視察松山機場防疫。（圖／記者蔡玟君攝）

▲陳時中視導松山機場防疫動線。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／台北報導

衛福部長陳時中今（10日）下午率護理國家隊前往松山機場視察旅客入境通關之檢疫防疫作業動線，檢視是否有漏洞需補齊，未來防疫計程車除了司機都必須打滿兩劑才能載客外，預計今天也會在車上加裝隔簾，並貼上防疫計程車識別貼紙，陳時中也表示，有社會聲音表示對於高風險區域是否會定期做環境採檢，指揮中心會來研議。

▲於松山、高雄機場排班的防疫計程車即日起全面加裝隔簾，並要求司機穿著隔離衣。（圖／民航局提供）

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▲於松山、高雄機場排班的防疫計程車即日起全面加裝隔簾，並要求司機穿著隔離衣。（圖／民航局提供）

松山機場表示，針對防疫計程車今天會加裝隔簾，此外在北、中、南、桃園計程車右後方都會有防疫計程車專門貼紙，且只載入境旅客，不能在市區旅客，上車也都會做清消，明天起也會協助司機打第三劑疫苗，以求讓民眾放心。

▲▼松山機場防疫車隊辨識標誌。（圖／指揮中心提供）

▲松山機場防疫車隊辨識標誌。（圖／指揮中心提供）

陳時中也表示，這次看松山機場有些小狀況，接下來會中央和地方合作將這些漏洞補齊，並呼籲民眾疫苗一定要完整接種兩劑，若第三劑時間到了也趕快打，希望大家可以安心過個好年。

有媒體詢問是否會針對高風險環境做定期採檢，陳時中則回應有研議特別針對幾個特別區域來討論，但目前還沒有相關規劃，主要會做密集清消，經過密集清消後也很難採得到病毒，但因為社會上有這樣的聲音，所以會來討論規劃。

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