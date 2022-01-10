松山等3機場防疫小黃限載檢疫客　未接種2劑疫苗即起禁止出車

▲公路總局要求，若防疫計程車駕駛未完整接種將不得派車執行檢疫任務。（圖／讀者提供）

記者許維寧／台北報導

受到本土疫情影響，高風險防疫計程車駕駛已經累計多人感染，交通部公路總局今天（1/10）表示，去年12月13日已經建立將近3000輛專車量能，另外也要求，若防疫計程車駕駛尚未接種2劑疫苗，不得派遣出車。

根據中央流行疫情指揮中心發布春節假期調整檢疫措施，自去年12月14日至今年2月14日入境檢疫有14+0（A）、10+4（B）及7+7（C）三種方案，其中B與C方案因於防疫旅宿返家繼續檢疫需搭乘防疫專車，導致防疫專車需求量大增。公路總局已與各縣市政府多次協調，已經於去年12月13日建立將近3000輛防疫專車量能。

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對於日前陸續傳出駕駛人確診一事，即日起桃園機場、松山機場、高雄機場等防疫車隊僅限載檢疫旅客，不得再載一般旅客。公路總局已於昨日召集地方政府召開「加強地方政府防疫專車防疫措施」緊急會議。就防疫專車落實清潔消毒、防護設備、專車載運對象進行討論，並要求尚未接種兩劑疫苗的防疫計程車駕駛不得派遣出車。

公路總局表示，各縣市政府對防疫專車加強防疫措施均有共識，就防疫專車清消作業，在司機出車前、載運途中、乘客下車後、回車場等之清消作業有一致規範，清消重點，針對旅客經常碰觸區域，如車門把手、座椅、安全帶扣環等處進行噴灑擦拭等。就防疫專車防護裝備部分，並請各縣市均提供酒精、口罩、手套、防護衣、面罩、鞋套、車輛駕駛人後方設隔板（壓克力板或PVC塑膠布簾）等，並要求司機落實穿戴，以完善保護駕駛人本身及乘客。

另外，在防疫專車載運對象上，各縣市均係以包車專屬防疫專車方式運作，僅載運檢疫對象。