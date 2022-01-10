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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／過年前防疫升級？　侯友宜：趕快擋住境外案例

記者徐政璿／台北報導

Omicron變種病毒已進入本土社區，昨（9日）本土案例增加11例，指揮中心宣佈維持全國第二級防疫警戒至1月24日。針對是否會在農曆年前提升防疫管制，新北市長侯友宜今（10日）受訪表示，「趕快擋住境外（案例）」，新北民眾完整接種第二劑疫苗的比例約7、8成，希望民眾能儘速完成第三劑施打。

▲▼侯友宜坐鎮災害應變中心。（圖／新北市府提供）

▲侯友宜坐鎮災害應變中心。（圖／新北市府提供）

侯友宜表示，境外移入案例還沒到高峰期，現在本土案例也越來越多，面對桃園市的狀況，新北戒慎恐懼，新北現階段一切以防疫為最重要，嚴防本土病例在新北發生。

侯友宜呼籲嚴格落實防疫，尤其戴口罩的部分，「口罩戴上等於增加一劑」，希望大家把口罩戴好。同時，他今天在大賣場視察時也表示，雖然距離農曆過年還有3周，但民眾大多已開始前往各大賣場與超市進行年節採買。當大量人群進入密閉場所時，相關防疫措施必須作到位，包括實聯制、量測體溫、手部消毒清潔、戴口罩等缺一不可。業者也要控管容留人數，加強環境清消頻率並且全面停止試吃。

新北市經發局長何怡明補充，目前仍維持二級警戒，營業場所防疫規定包括實聯制、量測體溫與配戴口罩，同時1月9日起新增人流管制與暫停試吃措施等加強防疫措施。包括板橋大遠百、大潤發、家樂福在內的百貨賣場，均持續落實相關防疫措施，顯示業者並未因疫情舒緩而鬆懈。

經發局也呼籲，請百貨、賣場、超市及超商等業者與市府一起並肩作戰，配合落實相關強化防疫措施，並落實健康監測自主管理，也請市民朋友配合業者做好防疫，安心購物消費，共同渡過這次疫情危機。

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