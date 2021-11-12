林智堅親表揚防疫英雄　11位醫師獲特殊貢獻獎

▲新竹市長林智堅親自表揚11位防疫特殊貢獻醫師。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

適逢11月12日醫師節，新竹市醫師公會舉辦110年醫師節慶祝大會，新竹市長林智堅親自表揚11位防疫特殊貢獻醫師，與20位在醫界服務逾40年的資深醫師。其中，陳志成醫師以其篩檢專業，投入社區篩檢工作，更大力號召、自費買材料、無償培訓中、西、牙等各領域醫師，讓竹市篩檢人力及量能充足。他也坦言，一開始很怕沒人要做，但在醫師公會、市府團隊及許多醫護夥伴的熱心下，團結一致、共度疫情，讓他非常感動，更感謝同為醫師的妻子支持，大家一起成功守護新竹。

林智堅市長表示，從去（109）年初疫情爆發至今，感謝新竹市醫師公會、五大醫院，還有許多基層診所夥伴與護理人員的付出，完成許多不可能的任務。在大家努力下，新竹市更創造2個好成績，第一是北台灣確診數最少的縣市，第二是竹市第一劑疫苗涵蓋率已經突破9成，全國排名第一，感謝大家堅守第一線、守護市民健康。

其中，獲頒「防疫特殊貢獻醫師獎」的陳志成醫師，疫情剛爆發時，他發現篩檢能力的重要與人力的短缺，便發揮其耳鼻喉科專業運用在篩檢工作上，更號召耳鼻喉科醫師共同投入。「其實很怕我投入之後沒有人。」陳志成醫師也坦言，起初相當擔心，但後來中醫、西醫、牙醫等各領域醫師都大力響應，他也利用自己休息時間，自費購買篩檢材料、無償培訓，只要有意願的醫師有時間就到他診所學習，後續大家也投入社區篩檢站，讓竹市篩檢人力及量能充足。

「現場看到大家很投入，團結的感覺很好。」陳志成醫師說，防疫期間要感謝大家共同努力，包括醫師公會、基層診所醫師、護理師、市府團隊及許多志工朋友，彼此有良好的溝通、順暢的學習，才能讓整個防疫工作更完善。

新竹馬偕醫院翁順隆院長，為擴增篩檢網絡運作量能，責成醫院積極裝備生物安全等級實驗室成為新竹市指定檢驗機構，帶領醫療團隊擔任竹市醫院PCR檢驗重任，全力支持市府防疫政策，並領軍外展篩檢站及疫苗施打站服務，籌劃場域配置、動線規劃，調度人力支援竹科外籍移工專案篩檢，今年6月還與市府攜手、率全國之先規劃啟動孕婦施打專案。

王麟殿醫師在首座疫苗施打站設立後，即挺身接下9站疫苗施打站基層醫師排調班任務，犧牲自己的休息及看診時間，夫妻倆與168位醫師每日線上連線，因應各站量能變動調整人力需求，即時媒合解決問題，是整合基層診所醫師人力投入疫苗施打站的幕後功臣。

郭漢岳醫師臨危受命擔任衛生福利部新竹檢疫所副指揮官，嚴守住民感染管制、檢驗、陽性個案轉診等作業，參與竹市社區篩檢站動線規劃，並引領醫院醫護團隊進駐竹市加強版防疫旅館，建置快篩陽性個案轉運送照護機制，避免疫情於社區擴散。謝德貴醫師則參與竹市第一座東區疫苗施打站動線流程規劃，並第一時間投入社區篩檢站、疫苗施打站支援醫師，並鼓勵所有兒科醫師加入。

在「資深醫生獎」則有20位職涯超過40年醫師獲獎，其中的莊乾信醫生，台北醫學院畢業後就回新竹在地服務回饋鄉親，行醫45年待病人視病猶親，是在地許多長輩的家庭醫師，提供長輩適切轉診與連續性照護，疫情期間擔心慢性病病人不願到醫療院所就診取藥，也用心設置通訊診療讓病人服務不間斷，避免病情惡化及延誤治療。

衛生局表示，從今（110）年5月19日全國進入疫情三級警戒起，竹市陸續成立5座社區篩檢站、9座疫苗施打站，召募計168名熱血醫師、440名護理師、450名行政人員與許許多多的志工夥伴，因為有大家的全力支持及廣大市民的配合，才能嚴防社區疫情傳播，更感謝許多第一線人員無私的熱忱與奉獻。

衛生局指出，今年20位「資深醫生獎」有王文山醫師(執業65年)、王德錦醫師(執業60年)、莊乾信醫師(執業45年)、黃青雲醫師(執業45年)、凃秀鴻醫師(執業45年)、林獻雄醫師(執業45年)、王松桂醫師(執業45年)、陳華亮醫師(執業40年)、鍾嘉彬醫師(執業40年)、龔金根醫師(執業40年)、吳雨圭醫師(執業40年)、鄭增加醫師(執業40年)、邱玉書醫師(執業40年)、楊進樑醫師(執業40年)、彭兆昌醫師(執業40年)、丁偉醫師(執業40年)、崔德華醫師(執業40年)、郭建勳醫師(執業40年)、周賢坤醫師(執業40年)、熊壽光醫師(執業40年)。

11位「防疫特殊貢獻醫師獎」則有翁順隆醫師、郭漢岳醫師、高瑜蔓醫師、張保欽醫師、許安祥醫師、邱國華醫師、王麟殿醫師、陳志成醫師、謝德貴醫師、林家億醫師、吳憲一醫師。