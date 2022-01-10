賽普勒斯科學家：新變種Deltacron已在國外傳播　首例為境外移入

▲ 戴口罩的民眾走過賽普勒斯首都尼克西亞街頭。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

結合Delta及Omicron的新變異株「Deltacron」在賽普勒斯現蹤，目前共有25起病例。研究團隊首席科學家透露，最早是在一名自賽普勒斯機場入境的旅客身上發現這種病毒，且研究結果表明，Deltacron已經在賽普勒斯以外的國家傳播。

最早發現Deltacron的賽普勒斯大學生科教授、生物技術及分子病毒學實驗室主任柯斯特里基斯（Leondios Kostrikis）9日向阿聯《國家報》說明，「我們唯一確定的是，我們在從機場入境的人身上發現Deltacron。我不認為這種變異株是在賽普勒斯出現。」研究發現表明，這種病毒也在其他國家傳播。

賽普勒斯大學研究團隊與國家衛生部合作下，已經發現25起Deltacron個案。這支病毒的特別之處在於具有Delta遺傳背景及部分僅在Omicorn病例中發現的突變，較容易在住院患者身上出現，但目前要判斷Deltacron是否更為致命、更具傳染性都言之過早。

柯斯特里基斯的團隊每周研究200起個案，包括在機場、醫院和診斷中心確診的病例，以了解病毒在全境傳播的狀況，透過基因定序研究突變如何發生，發現部分樣本雖歸類為Delta，卻也顯示出Omicron樣本中的氨基酸突變。

賽普勒斯大學正與臨床醫師聯絡，因臨床醫師可確認Deltacron患者的症狀及疫苗接種紀錄，將有助研究團隊深入了解這支病毒是否會引發新症狀，以及第三劑疫苗對其效果。

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