近萬元帝王蟹「長滿噁爛芝麻」　店員反應0分！網嚇壞：頭皮麻了

▲這讓人怎麼吃下肚。（圖／翻攝自爆廢公社）

記者周亭瑋／綜合報導

一名女網友日前和丈夫到餐廳吃飯，沒想到要價近萬元的帝王蟹，竟長滿密密麻麻的蟲卵，令她食慾全無，嚇得直接結帳走人。噁爛的一幕，被大票網友群起撻伐；而專家也解答，這究竟為何物？

女網友在爆廢公社苦笑表示，當天帝王蟹一上桌，立刻看到蟹肉上佈滿寄生蟲卵，「可能我都市俗，不是我任性，是真的有點怕，而且餐廳現抓，1隻快破萬！」

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起初，老公還開口緩頰，表示煮熟就沒事了；而她則忍不住吐槽「那你吃？」於是對方也默默放下筷子。更傻眼的是，原po見狀後立刻請服務人員來看並買單，結果對方也只是看了一下，結帳時完全沒有任何補償，一樣原價計算。

▲▼蟹奴的幼蟲蟲卵。（圖／翻攝自爆廢公社）

看完多張恐怖照片，網友們狂起雞母皮，直喊「這麼噁心的東西，不能只有我看到」、「看了全身都麻起來，好癢」、「好噁心想吐」、「嚇死寶寶了」、「還好我不吃螃蟹」、「好恐怖，怎麼吃得下去，就算煮熟也一樣呀」、「好多魚子醬XDDD」。

值得一提的是，這一粒粒「噁爛芝麻」，就是寄生蟲蟹奴的幼蟲蟲卵，會附著在螃蟹上吸取養分。若螃蟹長期被寄生，不僅肉質會變得乾硬，還會出現斑點，甚至發出惡臭味。

就有內行建議，如果蟲卵的範圍小，煮熟食用其實無妨；但若是大範圍則建議別食用，以免影響健康。而同行也傻眼表示，「殺完基本要清吧！也不能整支沒殺上菜吧」、「一般都會仔細把這種摳掉，雖然明知海鮮有寄生蟲是無法避免，但眼睛看到的部份都會盡可能去處理掉」。