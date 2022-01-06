2499禮盒出現「地獄烤春雞」　店家急解釋！網朝聖笑：還有薑餅鬼

▲這組耶誕禮盒限量20盒。（圖／翻攝自爆料公社）

記者周亭瑋／綜合報導

一名網友之前訂購2499元的耶誕禮盒，送給家中愛犬，怎料開箱後是無盡的傻眼，除了薑餅人慘斷成四塊，所謂的「烤春雞」竟是烘乾鵪鶉，儘管跟店家反應，對方也只是急忙道歉解釋，而已成盤子的她忍不住吐槽，「我明年還會買？你們是不是自信爆棚了？」

女網友在「爆料公社」提到，之前在網上看到這組耶誕禮盒，內容物包括薑餅屋、薑餅人巨型雞肉餅、火雞筋拐杖糖、麋鹿潔牙餅、蔓越莓甜甜圈、牛仔大腿、迷你烤春雞、隨機的藏食玩具及星星零食等，「結果我花了2499元，買了一個傻眼加傷心啊！」

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她接著指出，「打開禮盒後，我先看到破碎的薑餅人，然後找不到我要的春雞，只看到一隻黑黑的焦阿巴（鵪鶉），所以就私訊店家確認，結果跟我說那隻焦阿巴是烤春雞無誤，他們原先設定的就是鵪鶉，是我誤解了，是我會錯意了？」

▲店家表示，「烤春雞」原本就是設定鵪鶉。（圖／翻攝自爆料公社）

從截圖中可見，店家解釋，「這次的鵪鶉比我們想像中的小一點，所以在牛腿上面有幫大家加量。而烤春雞本來就是烘乾鵪鶉，不可能用烤的，因為無法保存。」

至於破碎薑餅人，對方則說，「真的很抱歉，這次有部分家長收到的狀態是這樣，但因為再製作實在來不及，也擔心運送結果會一樣，所以只能跟大家道歉了，明年我們會盡力包裝，真是對不起。」

對此，原po不禁自嘲，「2021最瞎烤春雞，我盤子我驕傲。」而網友們看完全都傻爆眼，直呼「春雞在哪？我只看到屍乾」、「救命，好好笑，這是蝙蝠吧」、「對不起我笑不停，這個好像去恆春路上，路旁邊有賣的烤小鳥」、「今年第一個盤子」、「2499可以買好幾隻雞、好幾斤牛肉回家水煮了」。

▼店家道歉仍讓原po傻爆眼。（圖／翻攝自爆料公社）