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火鍋「加1菜」變高級了！她激推神猛食材　鄉民狂點頭：口感超讚

▲▼火鍋。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）

網搜小組／周亭瑋報導

冬天就是吃鍋的季節！一名網友最近接連吃了三間知名火鍋店，赫然發現因為配菜都有水蓮，質感整個大提升，她更誇讚「堪稱是最優質蔬菜了吧。」對此，許多鄉民點頭直呼超好吃；但也有不少人認為，茼蒿、空心菜才是王道。

網友在PTT提到，最近天氣冷，常常去吃火鍋，連吃了馬辣、這一鍋跟Momo Paradise，發現這幾家的共通點就是，都有提供水蓮，「水蓮超讚的啦！口感脆脆的根本沒其他蔬菜比得上。」

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這番話釣出不少同好，紛紛笑回「讚讚讚讚，千萬不能煮太久」、「水蓮敲好吃」、「喜歡+1，好吃」、「水蓮超讚，空心菜第二」、「真的好吃」。

▲火鍋「加1菜」變高級了。（圖／翻攝自PTT）

▲許多鄉民也認同。（圖／翻攝自PTT）

不過，像是茼蒿、空心菜等，也各有一票擁護者，「覺得還好，空心菜比較好吃」、「茼蒿才是」、「空心菜才是最好吃的」、「超噁！火鍋有附絕對挑掉，最好吃明明就壽喜燒的春菊」、「菠菜最好吃」、「最愛高麗菜」、「茼蒿+1」、「竟然沒人說山芹菜，也好...這樣才夠我吃」。

值得一提的是，除了加入火鍋外，水蓮用炒的也非常好吃，內行就分享幾個處理小訣竅，由於水蓮是很需要水分的植物，在洗淨切段後，可以泡在過濾水裡，下鍋前瀝乾即可，另外要用大火快炒，才能保留其水分。

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