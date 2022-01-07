農村流水席「整桌帝王蟹」網垂涎　當地人搖頭親揭「殘酷缺點」

▲中國福建一處農村的流水席滿桌是帝王蟹料理。（圖／CTWANT／翻攝微博）

圖文／CTWANT

秋冬之際是品嚐螃蟹最好的季節，不少老饕每年都非常期待這個時期，近日中國福建一處農村的流水席引起關注，因為桌上可以看到滿滿的帝王蟹料理，令人食指大動，不過部分當地人卻認為是缺點，原因也曝光了。

近日中國福建莆田農村一桌超澎湃的帝王蟹流水席在網路引起熱議，從影片可以看到一處農村的開放式料理空間內，桌上放滿三大排紅色帝王蟹，粗估至少有15盤，且空氣中還瀰漫著剛料理好的蒸氣，2名工作人員忙進忙出，看起來像準備要出餐，畫面讓許多網友相當羨慕，紛紛留言「好羨慕」、「如果吃不完，我可以解決」、「我大麻袋都準備好了」。

不過有在地網友就指出，帝王蟹雖然看起來大隻，但在食用時要先剝殼，大多時間都花在這上面，且流水席一桌有這麼多人，一隻帝王蟹也才8隻腳，分下來根本吃不到什麼肉，加上海鮮也吃不飽，認為這其實是個缺點。

延伸閱讀

▸ 即日起拍照、唱歌 侯友宜：「不分室內外」務必戴口罩

▸ 小S逼問修杰楷和「他」2選1 賈靜雯傻眼：逼我離婚嗎

▸ 名嘴全嘉莉盜領亡夫72萬 認罪並給女兒283萬獲緩刑

【你可能也想看】

►立石雕像追思！「茶茶」晚安不痛了 他分享救援歷程全場淚崩

►野生黑熊深夜突造訪 屋主「要求一件事」...牠竟乖乖照做

►動物寶寶為何不早點見客？ 動物園曝：野生動物存在「殺嬰行為」

►一起飛上天！薩摩耶跟導演爸玩飛行傘 淡定模樣網讚：冒險系萌犬



►每餐故意「留一顆飼料不吃」 三花貓超可愛理由暖哭網友

►拍到街貓「踩著別人往上爬」瞬間 中間喵呆萌表情成亮點

►虎斑喵玉米整根啃 2同伴傻眼貓咪：我有點擔心這孩子沒問題嗎？



►謝謝你救了我！袋鼠凍僵呆站冰冷湖中 「獲救後反應」暖哭網

►癌末老拉拉瞇眼趴「獨輪推車」登山 主人淚吻：最後一次冒險



