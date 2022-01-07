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農村流水席「整桌帝王蟹」網垂涎　當地人搖頭親揭「殘酷缺點」

中國福建一處農村的流水席滿桌是帝王蟹料理。（圖／翻攝微博）

▲中國福建一處農村的流水席滿桌是帝王蟹料理。（圖／CTWANT／翻攝微博）

圖文／CTWANT

秋冬之際是品嚐螃蟹最好的季節，不少老饕每年都非常期待這個時期，近日中國福建一處農村的流水席引起關注，因為桌上可以看到滿滿的帝王蟹料理，令人食指大動，不過部分當地人卻認為是缺點，原因也曝光了。

近日中國福建莆田農村一桌超澎湃的帝王蟹流水席在網路引起熱議，從影片可以看到一處農村的開放式料理空間內，桌上放滿三大排紅色帝王蟹，粗估至少有15盤，且空氣中還瀰漫著剛料理好的蒸氣，2名工作人員忙進忙出，看起來像準備要出餐，畫面讓許多網友相當羨慕，紛紛留言「好羨慕」、「如果吃不完，我可以解決」、「我大麻袋都準備好了」。

不過有在地網友就指出，帝王蟹雖然看起來大隻，但在食用時要先剝殼，大多時間都花在這上面，且流水席一桌有這麼多人，一隻帝王蟹也才8隻腳，分下來根本吃不到什麼肉，加上海鮮也吃不飽，認為這其實是個缺點。

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