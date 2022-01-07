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撞見已婚主管擁吻同事！她隔天慘被「發配邊疆」　網喊：給他血流成河

女網友不小心撞見已婚主管偷情，隔天就立馬被調單位。（示意圖 photo-ac）

▲女網友不小心撞見已婚主管偷情，隔天就立馬被調單位。（示意圖 photo-ac）

圖文／鏡週刊

「想搞外遇就別在公司亂來啊！自己忍不住卻變成我的錯？」一名女網友在《匿名公社》無奈表示，自己不小心撞見已婚主管跟女同事在茶水間擁吻，當下也答應對方的要求，強調絕對不會說出去主管偷情的事情，不料隔天一早卻立馬收到調職通知。

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原PO無奈說道，自己被調到景美分處，突然調動位置也沒給理由「只回我如果不高興就辭職，我都答應不會說了，還要整我？景美離我家要騎車要20分鐘，但快過年了，加上我很需要這份工作，我也只能忍了。」

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▲原PO無奈接受調職。（圖／翻攝自匿名公社）

文一出，網友紛紛安慰，更狂鼓勵原PO「我一調到景美，就會把他們的事散播出去」、「你可以把心裡的秘密大方公開了」、「說出來讓大家知道」、「想辦法弄到主管老婆的聯絡方式，直接告訴他老婆」、「他不讓你好過大家都別好過！」、「給他血流成河」、「反正被發配邊疆，直接說出來，卯起來了就開幹了」。


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