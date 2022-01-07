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女兒認不得爸爸！船員妻訴辛酸「夫出海一趟最長3年」：只有錢

船員的妻子難過表示，久久見老公一次，女兒甚至不認得爸爸。（示意圖 Pexels）

▲船員的妻子難過表示，女兒的成長過程老公完全錯過了。（示意圖 Pexels）

圖文／鏡週刊

許多人羨慕船員薪資可以年破百萬，但卻忽略「當大家都在陪伴親友、慶祝佳節時，船員只能在船上度過」的辛酸。一名女網友就分享，老公一年四季都不在台灣，自己當時懷孕產檢到生產都是獨自面對，直到女兒都一歲了，才第一次見到爸爸，好不容易相處兩個月父女變比較熟悉，老公又要出海了，出去一趟最少半年，最長至3年，讓她難過地表示「女兒的成長過程他完全錯過了」。

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該名女網友在《匿名公社》發文表示，以前總是認為遠距離戀愛沒什麼，偶爾在男方上岸時，保持電話聯絡這樣就好，交往3年相安無事也挺愉快的，後來老公跟她求婚，她也就答應了，很快的兩人就做人成功，但懷孕10個月她卻都獨自一人面對，直到女兒1歲時，老公才回台灣，原PO感慨的說「女兒爆哭完全不給他爸抱，好不容易相處兩個月比較熟後，他又要出海了，女兒的成長過程他完全錯過了。」

原PO難過表示，自己不是聖人，想說出心裡想法「我才27歲，我的青春為何要守在這裡？我條件不差我也需要人陪，獨自一個人面對這些事好累好難，這趟他出去又不知道何時見面了，好想就這樣提離婚。」

文章一出，網友紛紛給予安慰「女兒的成長過程他來不及參與，不過他愛妳們的心是不會改變」、「一個人面對生活辛苦了，適當找方式舒緩自己壓力」、「往好的方面想，至少衣食無憂。總有人更慘。」、「我覺得你有這種感覺很正常，懷孕本來就比較會情緒化，不要對自己壓力太大」、「有時候工作就是這樣，我想當父親的也很想陪女兒成長，無奈現實生活，只好為了工作而犧牲家庭，這也是夫妻之間要協調的問題」。對於網友的安慰，原PO也回應「真的，我相信爸爸，其實那種懊悔的心情，不會比媽媽那種孤獨的心情好到哪去」。

而過去也有男網友分享跑船血淚史，表示跑船確實薪資可以破百萬，自己也已做到二副的階級，也有大副票，但卻不想再繼續下去了，「原因真的很簡單，就是你留不住任何一個枕邊人」。


【點擊下方「查看原始文章」看完整全文】

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