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美國獵人架隱藏攝影機　超清晰外星「小灰人」拍到了！

拍到了！美國獵人架隱藏攝影機 超清晰外星「小灰人」入鏡

▲美國獵人唐納德疑似拍到外星人的畫面，引起全球一陣熱議。（翻攝Donald Bromley Facebook）

圖文／鏡週刊

美國一位獵人唐納德布羅姆利（Donald Bromley），日前在蒙大拿州（State of Montana）的郊區，設置了大量隱藏攝影機，藉此追蹤野鹿、浣熊等獵物的蹤跡，但他事後檢閱影片時，卻疑似拍到身形詭異的外星人，因輪廓十分清晰，引起全球網友熱議，經當地媒體報導後，更有紀錄片導演登門拜訪，有意出價收購母帶，用於自身作品的素材。

據外媒報導，唐納德日前在蒙大拿州的迪爾洛奇鎮（Deer Lodge）郊區，設置了大量的隱藏攝影機後，疑似拍到了俗稱「小灰人」（Reticulians）的外星人，掀起網友一陣熱議；因當地也是UFO出沒的熱點，長年盛傳超自然現象，過去常有居民目睹幽浮，因此獲得了「紅門」（Redgate）稱號，也令奇異的UFO都市傳說再添一樁。

唐納德也在接受《KXLF TV》媒體採訪透露：「我一度以為是普通人類，但這實在說不通，因為它看起來全身赤裸，頭的比例也太大，我相信它就是一個外星人。」因影片人物的輪廓清晰，許多人懷疑造假，但他也鄭重否認，強調自己並不懂影片後製技術。

拍到了！美國獵人架隱藏攝影機 超清晰外星「小灰人」入鏡

▲唐納德拍攝的影片中，疑似出現了俗稱的外星生命「小灰人」。（翻攝Donald Bromley Facebook）

經輿論持續發酵，美國業餘紀錄片導演派翠克（Patrick W. Cutler）得知此事後，曾自行聯繫了唐納德，並在YouTube影片頻道中，公開了一次詳細的會談後，推論影片真實性極高，難以判斷出有後製的跡象，因他正著手製作一部蒙大拿州UFO紀錄片，這段寶貴的素材，日後也將收錄在作品中。

蒙大拿州的「紅門」也是美國境內，公認UFO出沒最頻繁的熱區之一；知名《紐約時報》記者詹姆斯瑪爾（James Marrs Jr.），曾在2004年製作的紀錄片《The Secret of Redgate》中，貼身訪問了當地住戶，據悉曾有居民目睹天空中的光點後，汽車便無故拋錨，更有農場一夜之間，眷養的成群牛、豬隻遭屠殺，牲畜的鮮血還被潑灑在屋外，令人看了怵目驚心。

拍到了！美國獵人架隱藏攝影機 超清晰外星「小灰人」入鏡

▲唐納德也公布了過去正常的動物攝影畫面。（翻攝Donald Bromley Facebook）

「小灰人」的歷史悠久，最早的目擊報告可追溯至1960年代，許多歐美市民曾聲稱，看到了身高約150公分，身材細小但大頭顱的外星人，在郊區或林間出沒，特徵是灰色皮膚、全身赤裸且沒有毛髮，據歐美機構統計，許多外星人目擊報告中，有將近75%都被歸類為「小灰人」。


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