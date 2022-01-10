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斯里蘭卡「欠中國900億」向王毅要求　重新安排償債時間

▲▼斯里蘭卡總統拉賈帕克薩（Gotabaya Rajapaksa）與中國外交部長王毅。（圖／路透）

▲斯里蘭卡總統拉賈帕克薩（Gotabaya Rajapaksa）與中國外交部長王毅。（圖／路透）

中央社可倫坡9日綜合外電報導

斯里蘭卡總統辦公室表示，在今天與來訪的中國外長王毅的會談中，斯里蘭卡尋求債務重整，希望將積欠中國龐大的債務，重新安排償債的時間。

斯里蘭卡以觀光為主的經濟在疫情下受到重創，加上外匯儲備枯竭，導致超市糧食限購，民生必需物品短缺。

法新社報導，中國是斯里蘭卡最大的雙邊貸放者，而王毅來訪的時間，就在國際債信評等機構警告斯里蘭卡總統戈塔巴耶．拉賈帕克薩（Gotabaya Rajapaksa）政府瀕臨債務違約之後。

戈塔巴耶．拉賈帕克薩的辦公室在聲明稿中表示：「鑑於疫情後隨之而來的經濟危機，總統指出，倘若可以重新安排償債時間，將會是一大緩解。」

中國駐斯里蘭卡大使館對於記者詢問未立即發表評論。

斯里蘭卡外匯儲備在去年11月底已經跌到只剩下15億美元，金額僅足以支付一個月的進口。 在缺少外匯進口石油發電下，斯里蘭卡主要能源公用事業7日開始限電措施。

斯里蘭卡截至2021年4月為止，國外債務達350億美元，其中積欠中國債務占約10%（約新台幣900億）。

官員表示，若計入國營企業和中央銀行的貸款，中國貸放斯里蘭卡總金額可能更高。

斯里蘭卡政府將南部「漢班托塔港口(Hambantota Port)」租借給中國99年，引發印度軍事上的擔憂。

▲斯里蘭卡因無力償還興建南部港口積欠的14億貸款，被迫在2017年將赫班托達港（Hambantota，又譯漢班托塔港）租給一家中國企業，租期為99年。（圖／路透）

斯里蘭卡在2015年止的10年期間，向中國大量借貸，當時的總統是現任總統戈塔巴耶．拉賈帕克薩胞兄馬辛達（Mahinda），他大興土木，但部分建設最後淪為「白象」（white elephants，指昂貴卻無用的東西）。

斯里蘭卡因無力償還興建南部港口積欠的14億貸款，被迫在2017年將港口租給一家中國企業，租期為99年。

美國和印度警告，斯里蘭卡位於重要東西方國際海運路線上的卡赫班托達港（Hambantota），恐會讓中國在印度洋取得軍事上的立足點。 可倫坡和北京當局則駁斥斯里蘭卡港口將被用來作為軍事用途的說法。

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