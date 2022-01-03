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中老鐵路通車滿月旅客達67萬人次　貨運發送17萬噸成RCEP重點路線

▲中老鐵路,中寮鐵路。（圖／CFP）

▲中老（中寮）鐵路自雲南出境前往寮國，沿線地形地貌景致亮麗。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

中老（中寮）鐵路通車滿1個月，大陸國鐵集團今（3）日公布首月運行成績單，累計發送旅客67萬人次、貨物17萬噸，不僅開啟沿線旅遊經濟、加速大陸與東協國家間的物流運輸，還將成為甫實行的《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）通往東協國家的重要路線之一，使東部沿海地區的貨物可循此路線進入東南亞。

▲中老鐵路,中寮鐵路。（圖／CFP）

▲中老（中寮）鐵路開通後，沿線城市旅遊經濟受交通更加便捷影響而飛漲。（圖／CFP）

《澎湃新聞》報導，中老鐵路昆明至萬象貨物列車全程最快僅需30小時，中老鐵路開通以來，累計開行貨物列車380列，發送貨物17萬噸，其中，國際貨物列車70列，發送貨物超過5萬噸。山東、浙江、重慶、江蘇、廣東等10餘個省市經中老鐵路相繼開行至老撾（寮國）萬象等城市的國際貨物列車，單日開行的國際貨物列車最高時達6列。

▲中老鐵路,中寮鐵路。（圖／CFP）

▲大陸貨運班列經中老（中寮）鐵路前往東協國家。（圖／CFP）

中老鐵路貨物品類從開通初期的橡膠、化肥、百貨，至今已擴展至電子、光伏（太陽能）、通信、汽車、紡織、蔬菜、鮮花等產品，成為RCEP生效後，大陸與東協國家之間的貨物運輸橋梁，將成為更加便捷迅速的陸路通道。

此外，在中老鐵路大陸境內段，每日最高開行動車組列車達31.5對，平均每30分鐘開行一班，單日發送旅客由最初的1.9萬人次增至最高3.3萬人次，累計發送旅客62萬人次；在境外段，旅客在週末和節假日乘坐「瀾滄號」出行需求火爆，單日發送旅客由開通時的1000人增至最高2600多人，累計發送旅客5萬人次。

受中老鐵路開通影響，大陸雲南沿線旅遊經濟呈現增長趨勢，不少遊客選擇乘坐火車前往各大景區觀光，其中，普洱、西雙版納旅遊訂單環比分別增長92.4%和59.9%。

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