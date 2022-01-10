200萬顆女孩心被攻陷！Kotex霸榜品項草本「抑菌3重奏」再進化　微米慕斯帶來升級呵護

▲Kotex草本抑菌衛生棉以貼心保護妹妹的抗菌功效以及療癒的草本清香，擄獲不少女孩的心。（圖／品牌提供）

消費中心／綜合報導

隨著後疫時代重新建立的生活習慣，管它什麼吸睛的噱頭，都比不上能為自己提供滿滿的保護與療癒來得重要！像是定期就會與女生的私密肌親密接觸的衛生棉，就要以著重抑菌防護、草本清香的品項，給妹妹貼身舒適的保護與呵護。根據市場調查機構統計及Kotex銷售數據顯示，Kotex靠得住草本抑菌衛生棉不僅長年霸榜佔領銷售第一的寶座，更是超過200萬女孩們心中屹立不搖的愛用首選。

圈粉無數的Kotex靠得住草本抑菌衛生棉，不僅在網紅、KOL圈裡流傳爆棚好評，年輕人聚集的Dcard一鍵搜尋也可以看到各種激推理由，像是「草本香氣很自然，聞起來心情很好」、「舒服不悶」、「下面真的跟臉一樣很難保養，這款敏感的人滿適合用的」、「穿比較短也不怕味道飄出來」一舉解決女孩經期的各種困擾。

▲Kotex草本抑菌衛生棉近日再推升級進化版。

不過，誰說身為TOP就不能再進化？迎接嶄新的一年，備受歡迎的「Kotex靠得住草本抑菌衛生棉」也要和女孩們一起迎接突破與升級！近期Kotex重磅帶來草本的大升級——抑菌3重奏——為新一代的衛生棉標準帶來全新概念！第1重主打「能達到99%有效抑菌」，那是因為Kotex特別嚴選天然抑菌精華，為女孩柔嫩的私密處打造防護網。第2重強調草本植萃，在抵擋細菌孳生的同時，也能在經期期間維持私密肌的健康狀態，伴隨的療癒香氣，將檸檬、百里香、小荳蔻等清新分子融合進衛生棉中，讓每個女孩在使用的過程中，都能放心享受自然的草本芳香，使用前後也能維持一貫的療癒舒適。

第3重還要讓棉片的細緻綿密度更加舒適升級！Kotex因應消費者心聲---「私密肌也要和臉一樣好好保養」，特別為新升級棉片打造宛如微米慕斯的蓬軟表層，讓需要好好呵護的柔嫩私密肌，享受輕柔的舒適體驗。升級版的「草本抑菌」讓細心的女孩們都格外有感，新的一年不只要保護私密肌的健康，更要用最高規格呵護私密肌。

最貼心的是，此次升級進化版並沒有獨厚哪一種尺寸，而是19/23/28/35/41cm 5種長度通包！不同尺寸還搭配不同顏色包裝，更好分辨購買，全方位寵愛不同需求的女孩。

▲此次升級進化版共推出19/23/28/35/41cm 5種長度，不同尺寸擁有不同顏色包裝，更好分辨購買。

全系列進化升級的「Kotex靠得住草本抑菌衛生棉」現已於各大通路上市，全聯更有獨家限定組合「組包兩件299」以及「滿359再折40元」的超高CP優惠，秒晉升為2022不用考慮就「放入購物車」的囤貨組。快加入200萬女孩的行列，抑菌療癒一整年！

▼表層綿密的靠得住草本抑菌衛生棉，給妹妹舒服空間，帶來滿滿的幸福感。



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