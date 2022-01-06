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「男性私密部位汗水」塗嘴巴有助性慾？　6千人昏厥：寧選擇死亡

▲▼ 。（圖／翻攝全民星攻略）

▲宋哥主張，胸口汗味比較們這麼重口味 。（圖／翻攝全民星攻略）

網搜小組／劉維榛報導

日前有人夫求生意志堅強表示，15年來靠著「按摩」來增加夫妻情趣。而最近東森節目《全民星攻略》出了一道兩性題目「男性哪裡的汗水塗在嘴唇上，可以幫助女性放鬆情緒和調節月經？」結果答案驚呆了，引發一票網友傻笑回應，「我選擇死亡！」

一名男網友在臉書《爆廢公社二館》貼出一張電視截圖，原來是節目全民星攻略中，出了一道害羞的兩性題目，「科學雜誌研究證明，將男性哪裡的汗水塗在嘴唇上，可以幫助女性放鬆情緒和調節月經？」答案為選擇題，分別為「A.胸口」與「B.腋下」。

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伊林女模宋依璇（宋哥）聽到題目時，當下不禁皺眉直呼「怎麼口味這麼種啊」，接著毫不猶豫選「A.胸口」。她納悶直呼，因為每個人的腋下體味不一樣，尤其男生因為賀爾蒙的關係，體味會比一邊女生來的重，若塗在嘴唇上，「怎麼會有助於放鬆？」

▲▼ 。（圖／翻攝全民星攻略）

▲答案竟然是腋下 。（圖／翻攝全民星攻略）

結果答案跌破眾人眼鏡，答案竟是「B.腋下」。主持人蔡尚樺解釋，根據神經科學雜誌研究，「男性的汗水裡頭，含有一種成分叫做雄二烯酮，該成分可喚起女生的性慾，同時也會讓妳心情變得更加放鬆」，因此拿腋下的汗水，它的雄二烯酮的含量比較高，若塗在女生嘴唇上，「甚至還有減緩月經的功效。」

蔡尚樺也提到，雄二烯酮不只能吸引到女生，其實同性戀的男生都會受到雄二烯酮的吸引，因此很多男性香水裡頭就會多添加雄二烯酮的成分，讓男性變得更有魅力與迷人。

▲▼ 。（圖／翻攝全民星攻略）

▲▼ 。（圖／翻攝全民星攻略）

▲雄二烯酮能喚起另一半的性慾 。（圖／翻攝全民星攻略）

而爆廢留言串中，引發6千多人朝聖笑虧，還瘋狂Tag枕邊人，「這是直接臭到失去意識不是緩解吧」、「以後經痛不用買止痛了？」「女生的鼻涕鼻屎塗抹在男性嘴唇上，有助於性功能增強」、「那如果有狐臭嘞，那不就直接吐翻了」、「會喚起女生的殺氣吧」、「還沒塗就先被打死了」、「開始收集腋下汗水 有人要收購嗎？量大可議」、「什麼都別問，用舌頭去感覺」、「這一塗直接原地往生」。

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