廣告時間吐槽「國民黨很兩光」被抓包　女主播99字揭真相

嗯…「酒後吐真言」外，多了一個「廣告時間吐真言」！ 註：但是酒駕就真的很不好，不論教書、從政、政論，酒駕都非常不好！ 由王定宇發佈於 2022年1月9日 星期日

記者黃翊婷／綜合報導

台中第二選區補選由民進黨候選人林靜儀勝出，台北市第五選區立委林昶佐罷免案也沒有通過，讓藍營士氣跌到谷底。民進黨立委王定宇9日在臉書PO出一段影片，調侃主持人「錢子」錢怡君在節目上吐槽「國民黨很兩光」，堪稱是在「廣告時間吐真言」，結果引來本人99字留言大方回應「謝謝委員幫我衝知名度」。

▲顏寬恒以7840票之差落敗。（圖／記者李毓康攝）

國民黨繼公投失利後，台中第二選區補選以及林昶佐罷免案也雙雙吞敗。政論節目《新聞大白話》9日晚間直播分析選情，主持人錢怡君在錄影空檔吐槽一句「國民黨真的是一個很兩光的黨耶」，沒想到被網友錄下並上傳到網路上。

民進黨立委王定宇9日在臉書轉貼這段14秒的影片，並發文調侃，「嗯……『酒後吐真言』外，多了一個『廣告時間吐真言』！註：但是酒駕就真的很不好，不論教書、從政、政論，酒駕都非常不好！」

▲王定宇轉發影片調侃主持人。（圖／翻攝自Facebook／王定宇）

結果PO文發布21分鐘後，引來錢怡君本人留言回應，「謝謝委員幫我衝知名度，我知道直播聲音有出去喔！這是本節目的特色。我常批評民進黨，也常常罵國民黨，該罵就罵啊！委員一定很認同吧，也希望您下次可以來上新聞大白話。還有民眾黨我們也會罵，充滿負能量的工作。」

隨後，錢怡君還在自己的臉書粉絲專頁PO文表示，「謝謝王八千大委員，幫我衝知名度。Btw（by the way，順道一提），我一直知道聲音有出去喔！啾咪。」

▼錢怡君大方回應。（圖／翻攝自Facebook／錢子）