快訊／「靜昶守護」雙贏！蘇貞昌親電林靜儀、林昶佐　也打給了3Q

▲林昶佐驚險守住立委席次 。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陳家祥／台北報導

立委林昶佐罷免案、台中市第二選區補選9日結果出爐，前者驚險保住立委席次，後者則由林靜儀意外擊退地方實力雄厚的顏寬恒。對此，行政院長蘇貞昌除了親自致電給兩位當事人表示恭喜外，還特別打了通電話給去年遭罷免的陳柏惟，蘇貞昌除了對於陳柏惟無端被罷免表達惋惜，也期許他繼續努力。

對於台中市第二選區立委補選以及台北市第五選區立委罷免案的投票結果，行政院發言人羅秉成9日表示，蘇貞昌院長特別感謝兩選區的選民，也感謝選務人員、警察同仁以及第一線防疫人員近期的辛勞，才能讓相關作業順利進行。

羅秉成表示，蘇院長稍早致電陳柏惟，對他無端被罷免表達惋惜，期許他繼續努力；也致電林靜儀醫師，恭賀她勝選。另又致電林昶佐委員，對於能成功留住一位優秀的立委表達欣慰。蘇貞昌院長期許兩位委員，在歷經選民的考驗後，未來在立法院能有更亮眼的表現。

羅秉成強調，選舉活動已經結束，台灣社會是這樣透過一次又一次的公投與選舉，讓民主制度能夠愈臻成熟，也讓公共政策的理性討論，以及選賢與能的思辨能夠在生活中如呼吸般正常，這已是台灣民主的日常，我們也要繼續守護台灣防疫的日常。

羅秉成指出，近日國際疫情嚴峻，國內也出現零星本土確診病例，雖尚有脈絡可循，蘇貞昌院長也特別呼籲民眾持續遵守指揮中心公布的規範指引，注意相關防疫措施，團結防疫，一起守住台灣的民主和經濟，守護我們自己的家園。