賴清德談雙林雙贏：台灣民主再次勝利　收拾內耗繼續向前

記者黃巈禾／台北報導

民進黨在台中市第二選區立委補選、林昶佐罷免案都拿下勝利。副總統賴清德表示，「團結堅定，繼續前進」，民主的真諦，在於竭盡努力爭取更多的支持，也要持續傾聽不同意見的聲音，不管是中二選區補選或萬華中正罷免，都在艱困中走到了令人欣慰的結果。

▲林昶佐、林靜儀。（圖／記者屠惠剛、林敬旻攝）



賴清德指出，感謝這兩個選區的選民，讓台灣的民主再一次贏得勝利，這些日子以來的紛紛擾擾，終於能在今天畫下休止符，而台灣也該是收拾內耗紛爭，繼續向前的時刻了。

賴清德提到，臨危上陣受到鄉親託付的林靜儀溫柔堅定新中二，一定會在國會全力以赴，回應大家對新局的期待，讓台中展開新格局，不負鄉親所託；而萬華中正的鄉親，也留下正直不屈的立委林昶佐，罷免沒過門檻，守住努力與勇敢，也清楚表達國人對報復式罷免這種耗損民主能量行徑的厭惡。

賴清德強調，感謝選民用智慧與選票，撥開雲霧、止紛休爭，民主路程漫長而艱辛，穩步前行，而國家的內外挑戰接踵而至，年節前的疫情控制是當前大事，選舉已經結束，就讓我們團結彼此，守護台灣，繼續向前。

林昶佐罷免案同意票5萬4813票、不同意票4萬3340票，依照中選會公布投票結果，本次投票率為41.93%，雖同意大於不同意票，但因投票率偏低，且未達門檻5.8萬票，因此本次罷免失敗。

台中第二選區立委補選部分，張烱春337票，林金連633票，李昇翰617票，林靜儀8萬8752票，顏寬恒8萬912票，由林靜儀為民進黨拿下立委席次。