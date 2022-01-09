少子化會導致中華文明衰微　北大教授籲：必須大力鼓勵生育因應

▲少子化問題將對未來各國經濟環境造成重大影響。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

面對大陸少子化及老齡化問題，育媧智庫學者、北大教授梁建章近日撰文呼籲政府應大力鼓勵生育，採取現金、稅收及購房補貼或增建托兒所等政策，以避免少子化帶來的削弱經濟發展能力、綜合國力或導致中華文明衰微的情況發生。

▲大陸攜程網董事局主席、北大教授梁建章。（圖／CFP）

據了解，梁建章為大陸第一旅遊平台攜程網的創辦人，他認為未來影響大陸經濟最大的因素將是人口政策，因此致力於相關議題寫作，呼籲開放生育政策，同時，他也陸續出版多本人口問題的相關著作。

梁建章在近日刊出的文章提到，導致老齡化的兩個原因為，人均預期壽命延長帶來老年人口增加及少子化推高老年人口佔比，其中，壽命延長帶來的老齡化是好事，但少子化帶來的老齡化則是壞事，是真正的危機所在。

梁建章提到，人口眾多是大陸的核心優勢之一，人口越多，規模效應越顯著，「長期少子化必然導致人口不斷萎縮，造成需求和供給的同步萎縮，匹配效率下降，除了醫療、養老、殯葬等，其他行業都將步入衰微，國內投資動力不足。」

梁建章認為，人口規模是一個國家綜合國力的基礎性因素，在過去數百年內，世界強國的更替順序反覆印證著技術跨代升級之時，在充分交流形成新的經濟均衡之後，最終決定各國興衰的還是各自的人口規模。

根據育媧人口研究發布的《中國人口預測報告2021版》，在中預測情形下，大陸人口將在兩年內進入負增長，到2050年減少到12.64億，2100年中國人口將降到6.85億，佔世界比例將從目前的18%降至6.5%，而新出生人口只有世界新出生人口的2.56%。

對此，梁建章表示，雖然人口多並不必然強大，但人口急劇萎縮則一定預示著衰亡，中華民族是世界第一大民族，也是維持中華文明相對獨立和實現民族復興的根基，「屆時中國就不再是一個人口大國了。按此趨勢，中華文明幾千年積累的人口優勢，將在100年內喪失殆盡。」

梁建章呼籲，應對少子化問題必須大力鼓勵生育，一是現金和稅收補貼，二是購房補貼，三是增建托兒所，「上述幾項鼓勵生育措施所需的財政資金佔GDP的5%左右，5兆（人民幣）對於經濟的提振作用顯而易見，更為寶貴的是，這些投資比以往的基建投資更加有長期的回報。」