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冬奧場館曝光！　台青參訪冰立方「獨家」體驗冰壺運動

▲▼ 2022冬奧專題 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 冬奧組委會特邀台青參觀2022冬奧場館 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

2022年北京冬奧會倒數計時，各大運動場館進行閉館準備。不過，就讀北大、清華的台灣學生昨20日度過非常難得VIP時光，冬奧會組委「獨家」開放參觀場館，讓20多位台青參訪團深入了解冬奧活動。其中，2008年驚艷世界的「水立方」運用高科技搖身一變為「冰立方」，學生們體驗冰壺運動。北大台青曾泓霖接受《東森新媒體ETtoday》訪問也表示，大陸不只防疫做得很好，這次主打科技冬奧，場館重新運用也很環保，尤其第一次體驗冰壺運動，感受上特別新鮮。

▲▼ 2022冬奧專題 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 2022冬奧主要比賽會場之一的「速滑館」又稱冰絲帶 。（圖／記者任以芳攝）

北京冬奧已經進入閉關準備環節，幾乎不開放媒體或參訪團進入。這次由北大、清華和北京財政學生會聯合主辦，以及大陸國台辦合作之下。冬奧組委會難得在倒數準備階段，「獨家」特邀台青學生搶先看2022年冬奧場館。

這次北京冬奧會主要場館「國家速滑館」、「冰立方」也在比賽前最後一次曝光。參訪台青們也提出許多問題，比如，「速滑館為何叫冰絲帶？」、「場館裡的冰面賽道怎麼做成的。」、「會場觀眾席溫度如何調節？」、還有「水立方是怎麼變成冰立方？」

工作人員一一解答台青大哉問，首先第一站來到速滑館，從外觀視覺來看有如一條漸層冰絲帶，設計理念來自冰和速度結合的創意，一共有22條絲帶就像運動員滑過的痕跡。

▼ 速滑館內景曝光。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 2022冬奧專題 。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 2022冬奧專題 。（圖／記者任以芳攝）

▲冰面賽道字體工程浩大。（圖／記者任以芳攝）

至於場館也暗藏續多黑科技，比如即使在館內不會感覺特別冷，原因是採取「分區控溫」，對每塊冰單獨控溫。冰面以上溫度不超過正負0.5度，觀眾席溫度控制在16度左右。賽道也是真冰技術，製冰前先鋪上印文字的布，鋪平後才能製冰，考驗製冰師功力維持冰面完整性。

國家速滑館採用的是二氧化碳跨臨界直接制冷方式制冰。該技術是目前世界上最先進環保的制冰技術，碳排放值趨近於零，制冰能效大幅提升，十分符合今年大陸官方強調採取「科技＋環保」的冬奧會。

▲▼ 2022冬奧專題 。（圖／記者任以芳攝）

▲科技冬奧代表作「冰立方」 。（圖／記者任以芳攝）

參訪團第二站是2008年「水立方」，當年是比賽游泳的地方，如今成為冰壺比賽的「冰立方」。場館負責人受訪介紹，從水變冰真的是一項大工程，首先把泳池水放掉，在原先四條賽道搭上鋼結構和混凝土板，再搭上防水、隔熱層。最後鋪上密密麻麻的冰管，透過60多次反覆澆水凝結，還要多次平整冰面，才能變成滑冰競速的賽道。

來自清華機械研究碩二台生許良任受訪時說，「以往只能電視上才能見到大場景，現在能夠親身經歷，總結來說，讓我更加拓展未來國際觀。」

▲▼ 2022冬奧專題 。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 2022、冬奧專題 。（圖／記者任以芳攝）

▲台青「獨家」在冰立方賽道上體驗冰壺運動 。（圖／記者任以芳攝）

冬奧主委會安排之下，台青們難得在「冰立方」體驗冰壺運動，不少人第一次在真正的結冰賽道上行走，初體驗很「滑溜」，差點滑倒。現場還有教練指導基本動作，台青們先用輔助器滑冰， 一跩齆馨不穩，出現各種摔，幾乎第二、第三次慢慢上手。

接受《東森新媒體ETtoday》訪問北大醫學部口腔學院20級碩士、北大台灣學生會副會長呂佩欣表示，「之前我有參加北大港澳辦協會滑學活動，已經體驗冰壺運動，這是第一次踏上賽道，感覺很新鮮。另外，參訪場館後覺得大陸做事很有效率，不管是設計到完工速度都很快，場館規劃像是控溫部分十分用心。」

▲▼ 2022冬奧專題 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 參訪北大台青曾泓霖、 呂佩欣。（圖／記者任以芳攝）

北京大學數學科學學院金融碩士、北大兩岸文化交流協會主席兼台生會會長曾泓霖接受訪問時也說，得知申請參訪恭候，內心相當激動，因為機會非常難得。「實際了解冬奧場館運作後，感受大陸是上下一條心努力籌劃，即使世界疫情尚未消停，大陸防疫還是把關的很好，在這情況下，我們不能放棄任何交流機會。」

最後，台青參訪團和冬奧組委會、冬奧青年志願者交流座談，深入瞭解幕後工作內容。據了解，這次冬奧會有數萬名來自社會各階層報名，最終只選1.8萬人擔任志願者，平均年齡是20到40歲之間，比東京奧運志願者還要年輕化。其中，有十多位在大陸讀書台灣學生也有被選中擔任冬奧志願者，體驗難得人生經歷。

▼ 台青參訪團和冬奧組委會、冬奧青年志願者交流座談。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 2022、冬奧專題 。（圖／記者任以芳攝）

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