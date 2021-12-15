白天做飯晚上陪床！陸「陪睡保姆」不減反增：老爺子怎麼開心怎麼來

▲大陸出現遊走道德與法律底線的陪床保姆（圖／網易新聞）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸步入老齡化，子女贍壓力驟增，老年人也因沒有子女陪伴而感到寂寞，於是家政保姆成為老人的不二選擇，但由於利益的驅使和不正當的需求，家政保姆行業越來越亂，出現遊走道德與法律底線的「陪睡家政婦」。

據《網易新聞》報導，「陪床保母」這一行業在5、6年前開始興起，起初的定義是能承擔24小時為老人看護的工作。一名家政工作人員透露，一般洗衣服、打掃做飯的保姆月薪是3000元（人民幣，下同，約新台幣1.3萬元），但「還有一些額外的服務，價格會更高」。

她進一步指出，就是指「貼身服務，過夜要加價」，可以說是「老爺子怎麼開心怎麼來」，這種一個月大概有4000元（約新台幣1.7萬元）。不過家政公司不會把具體的服務內容寫在合約裡面，因為法律不允許。

報導指出，一般提供陪床服務的大多是離異單身女子，幾乎都來自貧窮農村或貧困地區，年齡在40歲到60歲之間，她們只在意能不能多賺一點錢，為了養家糊口，基本上都是願意陪床的。

更令人瞠目結舌的是，很多老人的子女竟也默許陪床保姆的存在，他們認為反正自己不在身邊，為老人找個伴兒就算盡了孝心。

▲家政公司工作人員。（圖／網易新聞）

但「陪床保母」也可能是一個情色陷阱，被有心人士當作「仙人跳」的手段方法。有人當家政婦之後，與沒有戒心的老人家接近，但實際上是覬覦對方的財產，形成非法同居或假結婚，最後讓老人家人財兩空。

江蘇一位70歲老教授就被30歲小保姆騙走了50萬元，他的子女因工作繁忙經常不在家裡，在小保姆的照料下，慢慢產生了感情，兩人在家中以老公老婆相稱，他也把家裡的經濟大權交給了小保姆，最終被騙走一大筆錢。

從事社會心理學研究的天津理工大學學者秦萍就認為，「陪床保姆」的出現，在一定程度上表明了退休老人們的心理需求與生理需求，透過正常途徑得不到滿足。