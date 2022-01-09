Omicron本土疫情升溫　台東縣府持續嚴格稽查休閒娛樂場所

▲台東縣府持續嚴格稽查休閒娛樂場所呼籲業者遵守防疫規範。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

因應近期Omicron新型變異株威脅，本土疫情升溫變化，台東縣政府財政及經濟發展處8日晚間會同台東縣警察局及衛生局，針對台東縣內高感染風險之8大行業及休閒娛樂場所進行聯合稽查，以防範發生社區傳播。縣府呼籲業者應讓所有工作人員、從業人員皆應接種 COVID-19疫苗2劑且滿14天，務必遵守防疫相關規定，做好自主管理，加強個人防疫措施，落實勤洗手戴口罩、保持社交距離，以維護個人及他人健康。

台東縣政府財經處表示，由於國內近日出現新冠肺炎群聚疫情，多名患者確診感染傳染力更強的Omicron變異株，中央流行疫情指揮中心證實Omicron已進入台灣，正全力防疫。為防阻疫情傳播，縣府針對接觸頻繁且易近距離接觸等職業場所，將持續加強稽查能量，仍請業者與消費者落實防疫工作，一起努力，讓疫情早日得到控制。

▲台東縣府持續嚴格稽查休閒娛樂場所呼籲業者遵守防疫規範。（圖／記者楊漢聲翻攝）

經濟部商業司公告修正部分防疫管理措施建議指引，自111年1月1日起，強化「大型餐宴、婚宴場所」、「美容美體業」、「桌遊、麻將休閒館營業場所」、「資訊休閒營業場所」、「電子遊戲場營業場所」、「錄影節目帶播映場所」、「視聽歌唱場所」及「歌廳、舞廳、夜總會、俱樂部、酒家、酒吧、酒店（廊）、理容院（觀光理髮、視聽理容）及其他類似場所（特種咖啡茶室、夜店、舞場、三溫暖）場所」等場所(域)人員COVID-19疫苗接種規範，所有工作人員、從業人員皆應接種 COVID-19疫苗2劑且滿14天，復業及新進人員於首次服務前，應同時提供自費3日內抗原快篩(含家用快篩)或 PCR檢驗陰性證明。