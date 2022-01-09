第三劑疫苗庫存近800萬　陳時中掛保證絕對夠：打不到來找我

▲指揮官陳時中表示，第三劑疫苗一定夠打，更稱：「打不到可以來找我。」（圖／指揮中心）

記者許維寧／台北報導

受桃機群聚和本土案例影響，指揮中心宣布第三劑疫苗間隔時間縮短為12週，行政院長蘇貞昌也指示1922中央預約系統必要時將重新上線。指揮官陳時中表示，1922平台積極重啟中，目前地方衛生局疫苗配有110萬劑，中央庫存則高達700至800萬，陳時中也打趣表示：「第三劑打不到來找我，我幫他打。」意指疫苗一定夠。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，今日（1/9）新增11例本土個案、境外49例。

[廣告]請繼續往下閱讀...

有鑒於本土個案，中央與地方陸續催打第三劑疫苗，有媒體於指揮中心記者會上提問，若到月底768萬人都想打mRNA疫苗（半劑莫德納、一劑BNT）數量是否充足？目前疫苗庫存為多少、未來是否會有疫苗進口？

陳時中打趣表示，「第三劑打不到來找我，我幫他打。」但他隨即緩頰，意思是指疫苗一定夠。疫苗接種率達七成就非常成功，目前第三劑疫苗國際上有些國家已經打到五成，民眾急著接種，指揮中心也非常鼓勵。

陳時中也重申，目前地方衛生局配有疫苗110萬劑，中央庫存疫苗則有高達700至800萬劑，一定夠用。

也有媒體詢問，去年五月本土案例大爆發時，台北市先於指揮中心宣佈防疫進入第三級警戒，今年是否升級會有統一規定？陳時中則說，升級、降級都是中央的職權，地方若要調升需向中央報備核准，警戒等級內的寬限則可授權地方根據需求因地制宜調整。