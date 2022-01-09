今本土＋11！名醫見「這1個案怕爆」：有足夠時間傳更廣社區

記者李佳蓉／採訪報導

國內今（9）日一口氣增加11例本土個案、49例境外移入，其中包括北部防疫計程車司機、桃機清潔人員及其家人、手推車人員及照服員妻子，值得注意的是，該名女照服員照顧的家庭有3人染疫。這也讓前台大感染科醫師林氏璧相當憂心，因為她迄今無症狀，還照顧過6～7個家庭，目前已針對個別案家進行匡列。





▲桃機群聚再擴大，還有6、7千名人員待採中。（示意圖／記者邱顯燁攝）

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根據中央流行疫情指揮中心公布資料，今日新增11例本土確診重新上看雙位數，是自去年8/29本土13例以後的新高。前台大感染科醫師林氏璧指出，好消息是其中10例與桃機群聚有關、1例應屬舊案，不過壞消息則是「目前社區真的承受很大的壓力」。

林氏璧說，今日較受關注的與案17473手推車員相關群聚6人，是由指標個案17416未滿5歲男童發燒、喉嚨紅腫採檢抓到確診開始，匡列密切接觸者追出媽媽（案17470）、大伯（案17471）及照顧大伯的居服員（案17472），其丈夫為機場手推車人員（案17473），還有同事（案17453）為機場擴大採檢確診。

▲案17473（機場手推車工作人員）相關個案關聯圖。（圖／指揮中心）

林氏璧接受《東森新媒體ETtoday》採訪時表示，居服員的家人及所有服務過的案家已進行匡列，目前掌握6～7個家庭，他坦言「這是我目前最擔心的」，由於居服員的丈夫於12/30就有症狀，她本身則為無症狀，可能是無症狀感染者，「已經有足夠時間傳播到更廣的家庭或社區了。」

至於桃機群聚擴大採檢預計採9千人，目前還有6、7千人要採檢，林氏璧認為現在要評估這次群聚的擴散範圍還很難說，對於有幾條傳播鏈，也不是這麼重要，「總之就是盡量匡列檢查，阻斷可能的感染鏈就是了。」最後，他老話一句的呼籲國人，要做最壞的打算，最好的準備。