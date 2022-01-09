本土累計25例！桃園最容易染疫足跡　鄭文燦急喊：提高驚覺

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市長鄭文燦9日視察平鎮社區採檢站運作情形表示，為擴大匡列可能潛在接觸者，市府於忠貞市場附近的第一市民活動中心增設社區採檢站擴大採檢；但以過去兩年經驗，確診者的家庭、職場、社區的傳播鏈三者會同時發生。因此，預期可能會有新增的確診者，但這些確診者將會是在防火牆內，皆是可追溯來源的案例。

▲鄭文燦視察採檢站，預期可能會有新增確診者。（圖／市府提供）

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鄭市長指出，市府疫調團隊皆在24小時內完成採檢、匡列、隔離等工作，跟時間賽跑，後續還會進行二採與三採。目前桃園有217家合約醫療院所，協助施打疫苗，因為有些地區診所較少，以及最近診所多為滿載，難以預約，市府將規劃於下周開始陸續設置社區接種站，預計下周三(12日)開始陸續完成，將選擇動線良好的空間設置，預定設置30處社區接種站。

原則上，單數日施打莫德納疫苗、雙數日施打BNT疫苗，而AZ跟高端疫苗仍是到醫療院所施打。鄭市長也說，從現在開始自農曆春節期間為入境高峰期，入境確診案例將會持續提高，因此他也提醒市民朋友應提高警覺，確實佩戴口罩，並減少社區活動，尤其機場工作人員多居住於桃園，如產生確診案例，很容易有桃園足跡，市府也將持續加強社區防疫措施，並全面配合中央流行疫情指揮中心的防疫措施，共同阻絕疫情傳播鏈。

鄭市長表示，桃園將會進行社區防疫加強版，包括減少群聚、口罩要戴好戴滿、疫苗要打好打滿、減少活動等政策，今天市府也宣布，過年前的社區活動、區里活動、社團活動皆展延到過年後舉辦，如有補助款的話，原補助將不會改變。