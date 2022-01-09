柯文哲籲第三劑65歲以上先打　Omicron對老年人殺傷力比較大

▲民眾黨主席、台北市長柯文哲。（圖／記者黃克翔攝，下同）

記者袁茵／台北報導

桃園機場清潔工、防疫計程車司機群聚感染引發外界擔憂，指揮中心9日也宣布，新增11例與桃園機場群聚有關的本土個案，其中一例為8日晚間爆出的北市防疫計程車司機。對此，台北市長柯文哲表示，據他了解Omicron感染案例，以在台北市醫院的來看，目前還沒有人插管，代表就算感染也沒以前死亡率高。

身兼民眾黨主席的柯文哲9日出席黨員代表大會，被問到北市防疫計程車司機染疫情形，柯文哲回應，最近在討論是否要將測抗體列為審查項目，這樣會比較精確；但如果可以的話，應該要打第三劑疫苗，且要先讓機場、防疫旅館和醫院人員先接種疫苗。

柯文哲提及，10日上午9時北市會開放預約疫苗，但其實他覺得此次開放有點不對，因為超過600萬人有預約資格，系統一定會被擊垮，他會交代下週保留一些力量，優先處理機場、防疫旅館和醫院人員接種疫苗。

至於今日高達11例本土確診，柯文哲表示，這得回到科學，有好消息也有會消息，據他了解，在台北市醫院仍沒有感染Omicron變種病毒的確診者插管，代表就算感染了，也沒有像以前高達6%的死亡率，以美國為例，美國雖然疫情大爆發，但死亡率降到0.17％，連重流感都還有0.3％死亡率，「的確它（Omicron變種病毒）傳染力比較強，但殺傷力也下降。」

柯文哲指出，自己的態度還是一樣，坦白說最近要過年了，大家本來要尾牙，而餐廳苦哈哈過了一年，本來打算靠此次過年翻身，「突然跟它說那個不行、這個不行，餐廳夜市會先倒。」自己個人一直非常小心，不要因為隨便下一道命令，搞得經濟受到影響。

最後，柯文哲強調，北市府疫苗預約系統將於10日重啟，但他建議65歲以上的長者先打，「不是年紀很大的人，就不要跟人家搶這個，我覺得還是優先給年紀大的，因為就統計上來講，這病毒一直對老年人殺傷力比較大。」