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確診照服員「8天照顧8個家庭」！衛生局證實：匡列居家隔離

▲▼衛生局長王文彥說明。（圖／翻攝臉書）

▲衛生局長王文彥說明。（圖／翻攝臉書）

記者楊淑媛、陳羿妏／桃園報導

桃園機場群聚感染持續延燒，指揮中心今（9日）公布新增11例本土，其中包括北部防疫計程車司機、機場清潔員、清潔員家人、手推車人員以及手推車人員的妻子，而該妻職業是照服員。對此，桃園市衛生局長王文彥稍早指出，經連夜匡列，現確認該名照服員1/1-1/8期間照顧8個家庭，目前已匡列居家隔離並採檢。

指揮官陳時中表示，照服員照顧家庭的小孩發燒急診篩檢發現確診，後來發現媽媽、大伯確診，隨後居服員也確診，回去找調查關係才發現，照服員丈夫是今日確診的手推車人員。

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對此，桃園衛生局長王文彥於防疫記者會指出，照服員從1/1至1/8照顧該家庭，去年12月則是由另一名照服員來照顧。起初，於該確診家庭裡找不到感染源頭，直到昨天中午持續疫調追溯到照服員，才發現照服員的丈夫是在機場擔任手推車人員， 檢體檢查後發現兩邊都呈現陽性，但這部分比較放心，因為並非不明感染源。

然而，王文彥說，追溯確診照服員的工作經過，個案曾在1/1-1/8期間曾照顧8個家庭，目前已匡列居家隔離並採檢。

至於去年12月服務確診家庭的前一名照服員，也是服務8個家庭，理論上不是感染時間，若照服員匡列採檢後結果是陰性，另8個家庭就不會做採檢，若是陽性要再進一步確認、了解，這部分持續掌握中。

▼桃園群聚關係圖。（圖／記者楊淑媛翻攝）

▲▼桃園群聚關係圖0109。（圖／記者楊淑媛翻攝）

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