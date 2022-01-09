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社會 社會焦點 保障人權

大古山夜景勝地「4打1」！小黃被醉吐滿車　運將要1000千慘了

記者楊熾興／桃園報導

8名男女8日晚乘2輛計程車前往桃園蘆竹區大古山福山宮欣賞夜景，途中因1名乘客在陳姓運將車上因酒醉而嘔吐污染車輛，陳男於是向另3名同車乘客要求支付車輛清潔費用，從500元變成1000元。雙方因而發生口角進而演變成4打1肢體推擠衝突，過程中造成陳姓男子因倒地受傷，警方據報派遣快速打擊部隊於5分鐘內迅速到場，並將正在吵架的雙方隔離化解。

▲蘆竹區太古山福山宮為桃園市賞夜景好去處。（圖／蘆竹警分局提供）

▲蘆竹區太古山福山宮為桃園市賞夜景好去處。（圖／蘆竹警分局提供）

▲8名男女前往賞夜景因計程車清潔車費引發大亂鬥，警方出動快打部隊迅速化解。（圖／蘆竹警分局提供）

▲8名男女前往賞夜景因計程車清潔車費引發大亂鬥，警方出動快打部隊迅速化解。（圖／蘆竹警分局提供）

林姓男子等8名男女8日深夜分乘2輛計程車前往蘆竹區大古山福山宮，打算欣賞夜景。途中1名搭乘34歲陳姓運將所駕計程車的乘客在車上因酒醉而嘔吐，陳姓運將於是向另3名同車乘客要求支付車輛清潔費用，為了500元洗車費一路喊到1000元。乘客們認為運將在亂喊價，雙方因協調未果而發生口角，進而演變成4打1的推擠衝突。

過程中陳姓男子因對方推擠而倒地，膝蓋部位受有輕微擦傷。蘆竹警分局於21時41分獲報後，隨即派遣快速打擊部隊於5分鐘內迅速到場，並將正在吵架的雙方隔離化解。警方隨後將陳姓運將等人帶回派出所，釐清案情。由於受到輕傷的陳姓男子未拿到合理清潔費，目前已提出傷害告訴，全案已移請桃園地方檢察署偵辦。

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